Київ закриють на в'їзд під час локдауну? Як насправді ходитимуть потяги

Через оголошення в Києві тритижневого локдауна з 20 березня по 9 квітня більшість турбується, що місто закриють для залізничного сполучення. Але це не так, запевняють в "Укрзалізниці" – рух потягів через столицю не буде обмежений.

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Як пояснили в компанії, місто не "закривають", тому що обмеження введені на місцевому рівні. Та загалом Київ залишився в "помаранчевій зоні" карантину. Те саме стосується і Львова – всі рейси залишаються такими ж, як і до введення жорсткого карантину, квитки теж залишаються в продажу.

"Заборона висадки та посадки можлива лише за спеціальної вказівки МОЗ, тоді як Львівська та Київська області станом на 18 березня залишаються в "помаранчевій зоні", – йдеться в повідомленні УЗ.

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Нагадаємо, обмеження на продаж квитків і висадку/посадку пасажирів введені в чотирьох областях "червоної зони" – Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській. Водночас призначаються спеціальні рейси, щоб люди могли виїхати або в'їхати в "червоні зони".

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До слова, столична влада теж підкреслює, що введення локдауна юридично не переводить в Київ в "червону зону".

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