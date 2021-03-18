Русский
$ 27,7
32,99
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

Київ закриють на в'їзд під час локдауну? Як насправді ходитимуть потяги

18 березня, 14:43

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У "червоних зонах" карантину забороняють продаж квитків і висадку пасажирів

Через оголошення в Києві тритижневого локдауна з 20 березня по 9 квітня більшість турбується, що місто закриють для залізничного сполучення. Але це не так, запевняють в "Укрзалізниці" – рух потягів через столицю не буде обмежений.

Реклама

Як пояснили в компанії, місто не "закривають", тому що обмеження введені на місцевому рівні. Та загалом Київ залишився в "помаранчевій зоні" карантину. Те саме стосується і Львова – всі рейси залишаються такими ж, як і до введення жорсткого карантину, квитки теж залишаються в продажу.

"Заборона висадки та посадки можлива лише за спеціальної вказівки МОЗ, тоді як Львівська та Київська області станом на 18 березня залишаються в "помаранчевій зоні", – йдеться в повідомленні УЗ.

В тренді
Долар почав дорожчати швидше: офіційний курс валют

Нагадаємо, обмеження на продаж квитків і висадку/посадку пасажирів введені в чотирьох областях "червоної зони" – Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській. Водночас призначаються спеціальні рейси, щоб люди могли виїхати або в'їхати в "червоні зони".

Відео: Сьогодні

До слова, столична влада теж підкреслює, що введення локдауна юридично не переводить в Київ в "червону зону".

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ Укрзалізниця поїзда карантин рух поїздів локдаун

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Україні перекроюють розклад поїздів: нові маршрути будуть вводити в 3 етапи
В Україні перекроюють розклад поїздів: нові маршрути будуть вводити в 3 етапиТранспорт
Ryanair запускає 18
Ryanair запускає 18 "літніх" маршрутів з України: списокТранспорт
В Україні може з'явитися перший автобан – Шмигаль
В Україні може з'явитися перший автобан – ШмигальТранспорт
Голову
Голову "Укрзалізниці" Жмака достроково звільнили: хто посяде його місцеТранспорт
"Укравтодор" розпочав антикорупційний проєкт разом з ЄБРРТранспорт
Київ закриють на в'їзд під час локдауну? Як насправді ходитимуть потяги
Київ закриють на в'їзд під час локдауну? Як насправді ходитимуть потягиТранспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти