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Каси Укрзалізниці знову працюють – де тепер можна купити квитки

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 19:48
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Головний український перевізник повертається до повноцінної роботи та реагує на попит
На деяких українських вокзалах можна знову купувати квитки в касах
На деяких українських вокзалах можна знову купувати квитки в касах / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Залізничники спостерігають збільшення пасажиропотоку, тож для забезпечення охочих квитками, у деяких містах відновили роботу кас на вокзалах.

Як повідомили в пресслужбі Укрзалізниці, це також дозволить пасажирам мати альтернативу, з огляду на "збереження цікавості російських окупантів" до онлайн-сервісів перевізника.

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Через активні бойові дії в областях, призупиняли роботу залізничних кас. Станом на 12 травня, знову можна купити квитки на 16 вокзалах і станціях по всій Україні.

"Ми плануємо продовжити цей процес в містах, які будуть звільнені з-під російської окупації. І не просто відновлювати, а робити це максимально швидко, як в Чернігові", – заявили в компанії.

Відновлення роботи в Чернігові

Мовиться про те, що після убезпечення Чернігова від російських загарбників 14 квітня, наступного ранку квиткові касири знову вийшли на роботу. Четверо працівниць компанії прибрали приміщення та підготували до відновлення повноцінної діяльності кас, а вже з 16 квітня почали обслуговувати пасажирів і продавати квитки на регіональний поїзд.

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"Це і є українська жага до життя: ми хочемо працювати, і вдихати нові змісти в місця, посічені злом, навіть якщо нам це може дорого коштувати", – зауважили в Укрзалізниці.

За інформацією перевізника, в Україні відновили роботу 45% квиткових кас, які призупиняли функціонування у зв’язку зі збройною агресією Росії. Щодня їхню кількість планують збільшувати.

Попередній продаж квитків

12 травня Укрзалізниця відкрила попередній продаж квитків на поїзди. Можна придбати проїзний документ заздалегідь на 20 днів.

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Попередня купівля квитків доступна на рейси з різних населених пунктів України. Найбільше потягів у переліку – з Києва та до столиці, доступні також поїзди з:

  • Дніпра;
  • Івано-Франківська;
  • Львова;
  • Ковеля;
  • Сум;
  • Кропивницького;
  • Кременчука.

Квитки вже можна замовити на офіційному сайті перевізника.

Раніше "Сьогодні" писали, що на початку травня Росія завдала ракетних ударів по 6 залізничних станціях у центрі й на заході України. Російські хакери нещодавно також атакували онлайн-сервіси з продажу квитків Укрзалізниці.

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