Канал в обхід Босфору: Туреччина згадала про проект "Стамбул"

Туреччина все ж побудує канал "Стамбул", який з'єднає Чорне та Мармурове моря паралельно Босфору. Передбачається, що довжина каналу складе 45 кілометрів, а ширина – 400 метрів. При цьому канал перетинатимуть аж 10 мостів.

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Про це заявив міністр навколишнього середовища Туреччини Марат Курума, передають новини "Сьогодні". Як підрахували турецькі чиновники, на першому етапі роботи канал "Стамбул" приноситиме бюджету країни близько мільярда доларів на рік.

Проти будівництва каналу виступає мер міста Стамбул. Він упевнений, що проєкт небезпечний для найбільшого міста Туреччини.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, коли президент Туреччини Реджеп Ердоган згадував про проект каналу "Стамбул" у 2018 році, він озвучував інші розміри штучної протоки – протяжність 43 кілометри, а ширина – 150 метрів. Відповідно, за три роки проєкт збільшився.

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Вперше ідею побудувати канал "Стамбул" в обхід Босфору Ердоган озвучив ще в 2011 році. Головна мета проекту – скорочення морського трафіку через Босфор.

Тим часом, інша важлива транспортна артерія – Суецький канал – залишається заблокованою. У ніч на 24 березня там сіло на мілину судно Ever Given. Контейнеровоз вже витягли з мілини, але далеко зрушити судно поки не вдалося. У Суецькому каналі знаходиться вже близько 450 суден, які чекають на відкриття проходу. Через це світова торгівля втрачає щодня 9,6 млрд доларів.

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