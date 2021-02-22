Русский
$ 27,85
33,78
  1. Економічні новини
  2. Новини транспорту

Через займання в Boeing зупинено експлуатацію 128 літаків

22 лютого, 17:08

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

П'ять компаній тимчасово відмовилися використовувати аварійні "Боїнги"

Після інциденту з пасажирським лайнером Boeing 777, у якого під час рейсу а штатом Колорадо в США відмовив двигун, польоти 128 таких літаків в світі були припинені.

Реклама

Про це повідомляє BBC.

Компанії, які вирішили "приземлити" такі літаки – це United Airlines (США), All Asiana Airlines, Korean Air (Південна Корея), Nippon Airways та Japan Airlines (Японія).

Нагадаємо, що 21 лютого у Boeing 777 авіакомпанії United Airlines, на борту якого знаходилася 241 особа, відмовив двигун під час рейсу Денвер – Гонолулу. Лайнер безпечно повернувся в аеропорт вильоту і ніхто не постраждав, проте великий уламок обшивки впав в безпосередній близькості від житлових будинків.

Реклама

/ Фото: Reuters

В тренді
Квартири в лізинг під 5% зможуть отримати не всі: у Зеленського перерахували категорії

У Boeing допускають, що неполадка може стосуватися всіх літаків цієї моделі, які були випущені з певним типом двигуна.

"До закінчення розслідування ми рекомендуємо тимчасово зупинити використання літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney 4000-112 – 69 з них знаходяться в експлуатації і 59 – на зберіганні", – заявили після цього в Boeing.

Федеральне авіаційне управління США вже почало розслідування і зустрілося з представниками авіабудівника.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США літак лайнер Boeing двигун авіакомпанія Boeing-777
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Експерт розповів, як
Експерт розповів, як "Укравтодор" зламав договорняки та відкатиТранспорт
Українці скаржаться на клопів і тарганів в поїздах. Ми перевірили чутки
Українці скаржаться на клопів і тарганів в поїздах. Ми перевірили чуткиТранспорт
В Україні з'являться поїзди зі швидкістю 350 км/год. Список маршрутів
В Україні з'являться поїзди зі швидкістю 350 км/год. Список маршрутівТранспорт
Кубраков анонсував початок будівництва окружної дороги в Києві
Кубраков анонсував початок будівництва окружної дороги в КиєвіТранспорт
"Велике будівництво" триває: що буде зроблено в 2021 роціТранспорт
В Україні з'явиться Національна державна авіакомпанія
В Україні з'явиться Національна державна авіакомпаніяТранспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти