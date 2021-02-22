Через займання в Boeing зупинено експлуатацію 128 літаків

Після інциденту з пасажирським лайнером Boeing 777, у якого під час рейсу а штатом Колорадо в США відмовив двигун, польоти 128 таких літаків в світі були припинені.

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Про це повідомляє BBC.

Компанії, які вирішили "приземлити" такі літаки – це United Airlines (США), All Asiana Airlines, Korean Air (Південна Корея), Nippon Airways та Japan Airlines (Японія).

Нагадаємо, що 21 лютого у Boeing 777 авіакомпанії United Airlines, на борту якого знаходилася 241 особа, відмовив двигун під час рейсу Денвер – Гонолулу. Лайнер безпечно повернувся в аеропорт вильоту і ніхто не постраждав, проте великий уламок обшивки впав в безпосередній близькості від житлових будинків.

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У Boeing допускають, що неполадка може стосуватися всіх літаків цієї моделі, які були випущені з певним типом двигуна.

"До закінчення розслідування ми рекомендуємо тимчасово зупинити використання літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney 4000-112 – 69 з них знаходяться в експлуатації і 59 – на зберіганні", – заявили після цього в Boeing.

Федеральне авіаційне управління США вже почало розслідування і зустрілося з представниками авіабудівника.

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