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"Укрзалізниця" вводить новий маршрут з пересадкою на заході України

2 червня, 15:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

З 4 червня з Івано-Франківська в Ужгород можна буде дістатися за новим маршрутом – як доїхати на поїзді

В "Укрзалізниці" з 4 червня введуть пересадочне сполучення за маршрутом Івано-Франківськ – Стрий – Ужгород і назад. У Стрий можна буде дістатися новим "Прикарпатським експресом".

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Про це повідомляє пресслужба перевізника.

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Зазначається, що поїзд № 807/808 Івано-Франківськ – Ківерці відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20 і прибуватиме о 17:48 в Стрий. Там українці зможуть сісти на регіональний поїзд № 829/830 Львів – Ужгород. Він відправлятиметься о 17:58 і прибуватиме до Ужгорода о 22:22.

Тобто, дорога з Івано-Франківська в Ужгород займе сім годин.

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Назад поїзд Львів – Ужгород буде в Стрию о 9:48, а пересадку в Івано-Франківськ доведеться трохи почекати – до 11:02, на кінцевій станції він буде о 13:38.

Джерело: "Укрзалізниця"

Джерело: "Укрзалізниця"

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Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" призначила ще один літній потяг до Одеси.

Крім того, у кінці червня "Укрзалізниця" перетворить поїзд до Львова у "Джазовий експрес".

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Зазначимо, що поки в Україні погода не дуже хороша для відпустки. Дивіться в сюжеті, чи зміниться щось в найближчі дні:

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