З "червоного" Закарпаття пустили спецрейси поїздів: список

Закарпатська область з 8 березня перебуває в "червоній зоні" карантину. Тому туди не можна дістатися поїздом – продаж квитків припинено.
При цьому "Укрзалізниця" запустила спецрейси з регіону. Зокрема для того, щоб вивезти з карантинної зони близько 2,1 тисячі людина, які вже купили квитки. Ці поїзди курсуватимуть до 16 березня.
Вже призначені:
- 358/357 Рахів – Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон в разі критичної необхідності);
- 13/14 Солотвино – Київ: 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);
- 15/16 Рахів – Київ: 9 і 13 березня (рейси в зворотному напрямку 8 і 12 березня);
- 81/82 Ужгород – Київ: 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);
- 108/107 Ужгород – Одеса 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);
- 45/46 Ужгород – Лисичанськ 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 11, 15 і 16 березня).
"Пасажири, що вже мають придбані проїзні документи на зазначені рейси до їх перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну. Для решти пасажирів продаж квитків відкрито", – уточнили в "Укрзалізниці".
Читайте також: В Україні оновили карантинні зони: Київ виявився у "помаранчевій"
Нагадаємо, голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков заявив, що ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. Якщо кількість хворих зростатиме такими ж темпами, в лікарнях скоро не залишиться місць.
Також МОЗ назвало області, де число госпіталізацій з COVID-19 зашкалює.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк