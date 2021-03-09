Русский
$ 27,71
33,08
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

З "червоного" Закарпаття пустили спецрейси поїздів: список

9 березня, 10:33

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У такому режимі потяги курсуватимуть мінімум тиждень

Закарпатська область з 8 березня перебуває в "червоній зоні" карантину. Тому туди не можна дістатися поїздом – продаж квитків припинено.

Реклама

При цьому "Укрзалізниця" запустила спецрейси з регіону. Зокрема для того, щоб вивезти з карантинної зони близько 2,1 тисячі людина, які вже купили квитки. Ці поїзди курсуватимуть до 16 березня.

Вже призначені:

  • 358/357 Рахів – Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон в разі критичної необхідності);
  • 13/14 Солотвино – Київ: 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);
  • 15/16 Рахів – Київ: 9 і 13 березня (рейси в зворотному напрямку 8 і 12 березня);
  • 81/82 Ужгород – Київ: 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);
  • 108/107 Ужгород – Одеса 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);
  • 45/46 Ужгород – Лисичанськ 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 11, 15 і 16 березня).
Відео: Сьогодні

"Пасажири, що вже мають придбані проїзні документи на зазначені рейси до їх перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну. Для решти пасажирів продаж квитків відкрито", – уточнили в "Укрзалізниці".

В тренді
Долар і євро в Україні впали до мінімуму за півроку

Читайте також: В Україні оновили карантинні зони: Київ виявився у "помаранчевій"

Реклама

Нагадаємо, голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков заявив, що ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. Якщо кількість хворих зростатиме такими ж темпами, в лікарнях скоро не залишиться місць.

Також МОЗ назвало області, де число госпіталізацій з COVID-19 зашкалює.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Укрзалізниця Закарпаття квитки поїзда карантин

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Україні запроваджують єдиний електронний квиток для всього транспорту
В Україні запроваджують єдиний електронний квиток для всього транспортуУкраїна
Скільки коштує літак? Найдешевші та найдорожчі моделі Airbus і Boeing
Скільки коштує літак? Найдешевші та найдорожчі моделі Airbus і BoeingТранспорт
"Червона зона": у Чернівецькій і Житомирській областях заборонили потягиТранспорт
Грузія відкрилася для українців, але є обмеження. Чи можна їхати?
Грузія відкрилася для українців, але є обмеження. Чи можна їхати?Транспорт
"Велике будівництво" йде у Київ: "Укравтодор" побудує з'їзди з Дарницького мостаТранспорт
Іноземці кинули України. Звідки все ще їдуть? (Інфографіка)
Іноземці кинули України. Звідки все ще їдуть? (Інфографіка)Транспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти