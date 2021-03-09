З "червоного" Закарпаття пустили спецрейси поїздів: список

Закарпатська область з 8 березня перебуває в "червоній зоні" карантину. Тому туди не можна дістатися поїздом – продаж квитків припинено.

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При цьому "Укрзалізниця" запустила спецрейси з регіону. Зокрема для того, щоб вивезти з карантинної зони близько 2,1 тисячі людина, які вже купили квитки. Ці поїзди курсуватимуть до 16 березня.

Вже призначені:

358/357 Рахів – Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон в разі критичної необхідності);

13/14 Солотвино – Київ: 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);

15/16 Рахів – Київ: 9 і 13 березня (рейси в зворотному напрямку 8 і 12 березня);

81/82 Ужгород – Київ: 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);

108/107 Ужгород – Одеса 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);

45/46 Ужгород – Лисичанськ 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 11, 15 і 16 березня).

Відео: Сьогодні

"Пасажири, що вже мають придбані проїзні документи на зазначені рейси до їх перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну. Для решти пасажирів продаж квитків відкрито", – уточнили в "Укрзалізниці".

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Нагадаємо, голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков заявив, що ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. Якщо кількість хворих зростатиме такими ж темпами, в лікарнях скоро не залишиться місць.

Також МОЗ назвало області, де число госпіталізацій з COVID-19 зашкалює.

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