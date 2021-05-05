Іспанська бюджетна авіакомпанія відновить польоти з Києва до Барселони

В системі бронювання вже доступні квитки від 39 євро в один бік і від 79 туди-назад

Іспанська бюджетна авіакомпанія Vueling, яка входить до холдингу International Airlines Group, має намір відновити польоти з Барселони до Києва.

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Про це повідомляє видання Lowcost.ua.

З 16 липня рейси виконуватимуться з Міжнародного аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) тричі на тиждень – щосереди, щосуботи та щонеділі з Києва та щовівторка, щоп’ятниці та щосуботи – з Барселони. Квитки вже доступні в системі бронювання авіакомпанії від 39 євро в один бік і від 79 туди-назад. Але дешевий квиток передбачає, що взяти з собою у дорогу ви зможете лише 10 кг багажу.

Авіакомпанія припинила виконання рейсів із Києва до Барселони 2020 року через пандемію COVID-19. Тоді ж довелося закрити прямі рейси Vueling з Києва до Рима.

Зараз квитки з Києва до Барселони також пропонують Ryanair та вітчизняні SkyUp Airlines і Міжнародні авіалінії України.

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Нагадаємо, Vueling Airlines потрапила до списку найгірших авіакомпаній 2019 року. Там же опинилися Ryanair, British Airways, Wizz Air і TUI Airways. Рейтинг склало видання The Sun на основі щорічного опитування 6500 пасажирів літаків.

Також писалося, що авіакомпанія Vueling здійснювала перельоти за маршрутом Київ – Барселона ще 2015 року, однак вартість квитка стартувала від 2415 грн, тобто була трохи вищою за 100 євро за тодішнім курсом.