Інфографіка. Що потрібно, щоб взяти собаку в поїзд?

Щоб перевезти собаку в українському поїзді, знадобиться багажна квитанція та ветеринарний документ. Але це ще не всі правила.
"Укрзалізниця" нагадала про всі нюанси перевезення собак у поїздах.
Що потрібно перед посадкою?
- Багажна квитанція. Важливо, що особам з інвалідністю з порушенням зору дозволяється брати собаку-поводиря в вагони всіх категорій без додаткової плати, але на короткому повідку.
- Ветеринарний документ.
- Жорстка переноска з водонепроникним дном для собак до 45 см в холці.
- Намордник і поводок для собак більше 45 см в холці.
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У яких поїздах можна возити собак?
- Собак можна перевозити в поїздах і вагонах всіх категорій. Але для СВ це можливо тільки за умови викупу всіх вільних місць.
- Великих собак перевозять в окремому купе, а в регіональних поїздах – тільки в крайніх тамбурах першого і останнього вагона під наглядом господаря.
Як поводитися під час поїздки?
- Маленьких собак у переносках необхідно тримати в місцях для ручної поклажі.
- Господарі повинні дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог.
Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" також розбиралися, чи дійсно поїзди в Україні стали їздити повільніше. Для цього кореспонденти провели експеримент:
Крім того, ми розповідали, які права є у пасажирів потяга.
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