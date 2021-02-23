Інфографіка. Що потрібно, щоб взяти собаку в поїзд?

Перевозити вихованців можна у всіх поїздах, але для деяких категорій є особливі умови

Щоб перевезти собаку в українському поїзді, знадобиться багажна квитанція та ветеринарний документ. Але це ще не всі правила.

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"Укрзалізниця" нагадала про всі нюанси перевезення собак у поїздах.

Що потрібно перед посадкою?

Багажна квитанція. Важливо, що особам з інвалідністю з порушенням зору дозволяється брати собаку-поводиря в вагони всіх категорій без додаткової плати, але на короткому повідку.

Ветеринарний документ.

Жорстка переноска з водонепроникним дном для собак до 45 см в холці.

Намордник і поводок для собак більше 45 см в холці.

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У яких поїздах можна возити собак?

Собак можна перевозити в поїздах і вагонах всіх категорій. Але для СВ це можливо тільки за умови викупу всіх вільних місць.

Великих собак перевозять в окремому купе, а в регіональних поїздах – тільки в крайніх тамбурах першого і останнього вагона під наглядом господаря.

Як поводитися під час поїздки?

Маленьких собак у переносках необхідно тримати в місцях для ручної поклажі.

Господарі повинні дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог.

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Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" також розбиралися, чи дійсно поїзди в Україні стали їздити повільніше. Для цього кореспонденти провели експеримент:

Крім того, ми розповідали, які права є у пасажирів потяга.

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