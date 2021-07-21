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Німеччина відкрилася для українців: які квитки Ryanair і WizzAir найдешевші

21 липня 2021 13:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Лоукостери мотивують українських туристів планувати поїздки в німецькі міста заздалегідь

Лоукостери продають дешеві квитки в Німеччину

Лоукостери продають дешеві квитки в Німеччину / Фото: Wikipedia, Pixabay

Після того як Німеччина дозволила в'їзд туристам з України, пошук дешевих авіаквитків в цю країну знову став актуальним. Такі квитки на прямі рейси виявилися у Ryanair і WizzAir – від 23 євро (близько 737 гривень) в обидві сторони, пише Lowcostavia.

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Найдешевші на цей момент – квитки на другу половину вересня з тривалістю поїздки 2-7 днів:

  • Київ – Дюссельдорф на 23-30 вересня;
  • Київ – Франкфурт на 23-30 вересня;
  • Львів – Дюссельдорф з 13 по 16 вересня;
  • Київ – Кельн з 18 по 22 вересня;
  • Київ – Берлін з 29 вересня по 6 жовтня;
  • Київ – Карлсруе з 27 по 27 вересня.

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В цілому Ryanair і WizzAir пропонують квитки з Києва, Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя до Берліна, Ганновера, Дортмунда, Меммінгена, Гамбурга, Нюрнберга, Дюссельдорфа, Карлсруе, Кельна та Франкфурта.

Документи для в'їзду до Німеччини

Потрібно надати один документ зі списку:

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Поїзди затримуються
  • негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше 72 годин до перетину кордону;
  • негативний антиген-тест, зроблений не раніше 48 годин до перетину кордону;
  • сертифікат про вакцинацію від COVID-19;
  • довідка про перенесеної коронавірусної інфекції.
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Нагадаємо, 15 липня Рада Європейського Союзу вніс Україну до списку держав, стосовно яких країнам ЄС рекомендували зняти обмеження на в'їзд, введені через пандемію коронавірусу. Після цього європейські країни почали відкривати кордони для українців.

Також нещодавно повідомлялося, Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують поїздом до Австрії, а також відкрила пункти пропуску з Україною.

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