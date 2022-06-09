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Німеччина змінює правила проїзду: хто може скористатися пільгами

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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9 червня, 18:23
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Пільги діятимуть на більшість видів громадського транспорту
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Унікальний тариф діє лише влітку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Відтепер українські переселенці та інші іноземці в Німеччині зможуть пересуватися країною лише за 9 євро (288 грн орієнтовно) на місяць. Для цього варто лише придбати проїзний "BahnCard 100 light". Така можливість буде з 1 червня до 31 серпня.

Про це інформує Deutsche Welle.

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На такий крок німецький уряд пішов, аби пом'якшити різке подорожчання пального та зростання цін на продукти в країні, що спровоковані війною в Україні. Також уряд намагається таким чином стимулювати людей менше користуватися власними автівками.

Як користуватися проїзним?

Придбати проїзний можна на конкретний календарний місяць літа. Навіть якщо ви придбали його в середині червня, то скористатися ним зможете лише до кінця червня. На липень доведеться купувати новий квиток.

Купити "BahnCard 100 light" можна:

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  • в автоматах з квитками;
  • на стійках обслуговування пасажирів;
  • у співробітників в автобусах та потягах;
  • через додатки DB Navigator (в Мюнхені), HVV App та HVV Switch App (в Гамбурзі), BVG Fahrinfo-App, BVG Ticket-App та Jelbi (в Берліні), KVB (в Кельні), VVS (в Штутгарті);
  • на сайті betterweiter.

Маючи проїзний на руках, ви можете пересуватися будь-яким транспортом, що курсує на малі відстані і входить до мережі ÖPNV: автобуси, метро, міські електрички, приміські електрички, трамваї та регіональні потяги. При цьому дозволено робити необмежену кількість пересадок у будь-якому місті Німеччини.

Водіям у Німеччині обмежать швидкість

Керівництво Євросоюзу виступило з ініціативою запровадити обмеження швидкості на німецьких автобанах до 130 км за годину. Таким чином хочуть знизити споживання пального в Німеччині.

Заклики обмежити швидкість на автобанах звучать давно, однак якщо спочатку йшлося про безпечний рух на дорозі, то зараз ситуація орієнтована на теперішні реалії, а саме – підготовку до ембарго на російську нафту. Зауважимо, її імпорт таки планують припинити до кінця 2022 року. Тож зменшення споживання бензину та дизеля допоможе легше подолати складний період.

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Спершу, звісно, обмеження буде тимчасовим, щоб це питання ретельно вивчити, а згодом дозволену швидкість на автомагістралях можуть зменшити і в інших країнах ЄС.

Раніше ми розповідали, що в Польщі створили унікальний автобус, а також писали, у скільки обійдеться квартира в новобудові Німеччини.

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