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Евакуаційні рейси "Укрзалізниці": куди можна виїхати 18 березня

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18 березня, 08:38
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Розповідаємо, до яких міст в Україні та за кордоном можна доїхати потягом
Рейси "Укрзалізниці" на 18 березня
Рейси "Укрзалізниці" на 18 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

До 27 березня "Укрзалізниця" запровадила стабільний графік курсування потягів. Щодня в компанії призначають додаткові евакуаційні рейси, якими можна скористатися, аби виїхати із гарячих точок.

Пресслужба компанії вже опублікувала графік на 18 березня.

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Отже, графік на п'ятницю такий:

Київ, Дарницький вокзал:

  • 1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
  • 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
  • 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків:

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  • 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
  • 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

  • 17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;
  • 20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

  • 13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

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  • 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.

Запоріжжя:

  • 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.

Додаткові рейси також вирушають ыз Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Міжнародні евакуаційні рейси

Також з України потягом можна дістатися до польських, словацьких, угорських та румунських міст.

На 18 березня графік потягів до Польщі такий:

  • 0:40 – №7603/7604 Львів – Пшемисль;
  • 3:00 – №7621 Львів – Держкордон;
  • 7:10 – №35/36 Львів – Пшемисль;
  • 8:52 – №7607 Львів – Держкордон;
  • 12:12 – №7609/7610 Львів – Пшемисль;
  • 14:00 – №7623 Львів – Держкордон;
  • 15:40 – №7611/7612 Львів – Пшемисль;
  • 17:00 – №7616/7617 Львів – Хелм;
  • 19:13 – №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм.

Рейси до Словаччини:

  • 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49);
  • 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13).

Рейси до Угорщини:

  • Протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп – Захонь (рейс регулярний, вартість складає 102 грн залежно від курсу євро);
  • 12:30 №33 Мукачеве – Будапешт;
  • 16:30 №32521 Мукачеве – Будапешт.

До Румунії потяг вирушає о 23:23 за таким курсом: Одеса – Ізмаїл – Тульча.

Важливо для пасажирів

В евакуаційних поїздах по Україні проїзд безкоштовний, але якщо ви їдете в зворотному напрямку, то доведеться заплатити. Платний також проїзд в напрямку Угорщини.

Із собою в вагон можна взяти й тварин. На час війни в "Укрзалізниці" спростили правила перевезення домашніх улюбленців. Достатньо, щоб на них були документи, а самі тварини були в переносці чи наморднику та щеплені від сказу.

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