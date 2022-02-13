"Це тиск на Україну" — реакція соцмереж на ситуацію навколо SkyUp

Деякі коментарі українців шокують

Як українці реагують на скандал зі SkyUp / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Пресс-служба SkyUp Airlines

Літак авіакомпанії SkyUp рейсу Фуншал (Португалія) – Київ сів у Кишиневі. В момент, коли рейс розпочався, власник транспорту заборонив відвідувати авіапростір України. Люди у соцмережах реагують неоднозначно.

"Сьогодні" підготував для вас збірку найактуальніших коментарів українців у Facebook.

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Нагадаємо, що однією з можливих причин такого розвитку подій розглядають загрозу військового вторгнення Росії в Україну. Проте дехто з коментаторів під постом про вищезгадану ситуацію зі SkyUp так не ввfжає та висловлює своє припущення.

/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

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/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

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/ Фото: Facebook

Чи закриють небо над Україною?

Про закриття повітряного простору влада не ухвалювала жодних рішень. За словами Кирила Тимошенка, EASA (Європейська агенція авіаційної безпеки) також не надавала рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі Україні.

Він каже, що деякі авіакомпанії мають складнощі через ринки страхування.

Щоб пасажири не відчули на собі пов’язані з цим незручності, сьогодні, 13 лютого, у Мінінфраструктури провели робочу нараду за участі керівництва Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень.

Нагадаємо, німецька авіакомпанія Lufthansa, яка раніше перенесла свій рейс з Мюнхена в Київ через нестабільну політичну ситуацію в Україні, відклала відліт свого літака. Цього разу на понад п'ять годин.

Раніше ми перевірили чутки, чи дійсно у "Борисполі" переносять рейси через загрозу вторгнення Росії.