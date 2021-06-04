ЄС ввів заборону на польоти над Білоруссю через інцидент з Ryanair – ЗМІ

Для білоруських авіакомпаній при цьому забороняються польоти над територією Європейського Союзу і посадки в аеропортах ЄС

ЄС заборонить польоти над Білоруссю / Фото: Getty Images

З опівночі 5 червня Європейський Союз вводить повну заборону на польоти європейських авіакомпаній у повітряному просторі Білорусі. Санкції запровадили через примусової посадки борту Ryanair в Мінську. Білоруським авіакомпаніями при цьому буде заборонено літати над територією ЄС або приземлятися в європейських аеропортах.

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Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на слова трьох європейських дипломатів.

Вони уточнили, що винятком із правил можуть стати тільки польоти і посадки літаків в умовах надзвичайної ситуації.

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"Повітряні санкції" ввели після примусової посадки пасажирського літака в аеропорту Мінська і затримання опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, що знаходився на борту.

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Нагадаємо, з 26 травня Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю. А опівночі з 28 на 29 травня ввела повну заборону на використання свого повітряного простору білоруськими літаками.

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