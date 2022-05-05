Дешево купити не вийде? Скільки коштують авіаквитки з Польщі до інших країн Європи

Розповідаємо, за скільки українцям можна полетіти до інших країн Європи з Польщі

Якщо натрапити на знижки, то придбати квиток можна за дуже вигідними цінами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни на території України Украерорух повідомив про закриття повітряного простору над державою. Відповідно надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупинилося.

Однак чимало українців ставить перед собою питання: якщо є можливість потрапити в потрібне місце призначення з аеропорту, приміром, сусідньої Польщі, то скільки ж це коштуватиме. Сайт "Сьогодні" розповість вам про це детальніше та зорієнтує по цінах, скориставшись двома сервісами:

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Для порівняння ми обрали місцем призначення три країни з популярними напрямками: Францію (Париж), Італію (Мілан) та Португалію (Лісабон). Шукали ми квиток в один кінець на 9 травня 2022 рік на одну особу з аеропорту у місті Варшава (Польща).

Аеропорт Париж-Орлі (Франція) Мілан-Бергамо (Італія) Лісабон (Португалія) Вартість wizzair без багажу — 379 злотих (2,6 тис. грн);

з багажем 20 кг та ручною поклажею — 579 злотих (4 тис. грн);

з розширеним списком переваг — 692 злотих (4,8 тис. грн). без багажу — 189 злотих (1,3 тис. грн);

з багажем 20 кг та ручною поклажею — 462 злотих (3,2 тис. грн);

з розширеним списком переваг — 542 злотих (3,7 тис. грн). без багажу — 749 злотих (5,2 тис. грн);

з багажем 20 кг та ручною поклажею — 1026 злотих (7,1 тис. грн);

з розширеним списком переваг — 1233 злотих (8,6 тис. грн). Вартість ryanair Загалом вартість квитка 471 зл (3,2 тис. грн). За цю ціну дозволено брати із собою лише маленьку сумку. Для того, щоб покращити клас, варто доплатити: за тариф Regular — 101 зл (707 грн);

тариф Plus — 163 зл (1,1 тис. грн)

тариф Flexi Plus — 339 (2,3 тис. грн). Загалом вартість квитка 269 зл (1,8 тис. грн). За цю ціну дозволено брати із собою лише маленьку сумку. Для того, щоб покращити клас, варто доплатити: Реклама за тариф Regular — 110 зл (770 грн);

тариф Plus — 155 зл (1,08 тис. грн)

тариф Flexi Plus — 348 (2,4 тис. грн). Загалом вартість квитка 1659 зл (11,6 тис. грн). За цю ціну дозволено брати із собою лише маленьку сумку. Для того, щоб покращити клас, варто доплатити: за тариф Regular — 111 зл (770 грн);

тариф Plus — 227 зл (1,5 тис. грн)

тариф Flexi Plus — 374 (2,6 тис. грн).

Найвищі ціни спостерігаємо саме на вихідних (субота, неділя), в понеділок та пʼятницю. Саме в ці дні вартість авіаквитків, за нашими спостереженнями, дещо вища.

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Росія зізначалася у злочині

Лізингові літаки західного виробництва, що внаслідок санкцій залишилися на території Росії, покинути її кордони не зможуть ніколи. Авіатранспорт планують спершу експлуатувати на власні потреби, а потім і взагалі віддати на розбір.

Про це російський міністр транспорту Віталій Савельєв сказав на засіданні комітету Ради федерації з економічної політики 22 березня. Він визнав, що літаки були вкрадені Російською Федерацією. Тож відтепер їхня експлуатація проходитиме на російських підприємствах.

Покинути територію Росії літаки не зможуть ніколи, окрім напрямку, за словами Савельєва, "дружніх країн". Савельєв також уточнив, що до російського реєстру було переведено вже майже 800 авіалайнерів. Більшість літаків російських перевізників – іноземного виробництва, найбільше – компаній Boeing і Airbus.

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