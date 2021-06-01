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Справа про експрес в аеропорт Бориспіль – САП відзвітувала про хід розслідування

1 червня, 10:15

Віталій Семченко Віталій Семченко

Наступне судове засідання призначене на 4 червня 2021 року

/ Фото: Міла Князька-Ханова

31 травня відбулося судове засідання у справі про розкрадання державних коштів ДП "Нацпроект "Повітряний експрес".

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Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

"У судовому засіданні колегія суддів ВАКС продовжила дослідження письмових доказів, наданих прокурором, та дослідила 6 томів матеріалів", – сказано в повідомленні.

Наступне засідання призначене на 4 червня 2021 року.

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Колишній керівник ДП "Нацпроект" Повітряний експрес" та власник приватного підприємства підозрюються в заволодінні і розтраті 127 млн гривень, отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного сполучення між аеропортом "Бориспіль" і Києвом.

Як повідомлялося раніше, "Бориспіль" в перші чотири місяці 2021 року почав відновлювати пасажиропотікза допомогою чартерних авіарейсів, якими в основному літають українські туристи.

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