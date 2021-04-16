Що робити, щоб пустили до літака: 6 простих правил для пасажирів

Пандемія COVID-19 внесла серйозні корективи в роботу авіакомпаній, а у мандрівників з'явилися нові турботи. Не рідкісними стали ситуації, коли пасажирам відмовляють у посадці на рейс прямо на стійці реєстрації. Тому в аеропорту "Бориспіль" пояснили, яких правил слід дотримуватися, щоб уникнути неприємностей.
Як уникнути неприємностей при реєстрації на рейс:
- Перед тим як придбати квиток, перевірте умови перетину кордону та перебування в країні прильоту.
- Використовуйте офіційні джерела інформації, наприклад, довідник Міністерства закордонних справ України, держпортал VisitUkraine, сайт IATA з актуальними вимогами в'їзду до пункту призначення.
- Заздалегідь перевірте правила перельоту на сайті саме тієї авіакомпанії, якою летите.
- Правила можуть змінюватися. За 24 години до вильоту ще раз перевірте наявність всіх необхідних документів для подорожі та перечитайте умови перетину кордону й перебування в країні прильоту.
- Заплануйте виїзд з дому заздалегідь, щоб мати достатньо часу на дорогу в аеропорт і проходження формальностей. Прибувати в термінал краще за 3-4 години до запланованого відправлення рейсу.
- На вимогу пред'явіть документи на виїзд, в'їзд, транзит, стан здоров'я та інші документи, які вимагаються законами. Це формальність, яку проходять всі, а не особиста примха працівника.
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Крім того, на стійці реєстрації не завжди працюють співробітники аеропорту – реєструвати може і представник приватної компанії. Вони мають право перевіряти візи, дозволи та довідки, авіаперевізник. І саме представники авіакомпаній приймають рішення, пускати пасажира на борт чи ні.
Нагадаємо, раніше лоукостер раптово закрив продаж квитків на 15 рейсів з України. Пасажири, які вже купили квитки, зможуть оформити повернення – або через саму авіакомпанію, або через своїх агентів.
До речі, в літаку Ryanair п'яний пасажир побився з екіпажем через прохання надіти маску:
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