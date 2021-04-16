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Що робити, щоб пустили до літака: 6 простих правил для пасажирів

16 квітня, 15:57

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Остаточне рішення про долю мандрівника найчастіше приймають представники авіакомпанії; вони ж мають право перевіряти довідок

Пандемія COVID-19 внесла серйозні корективи в роботу авіакомпаній, а у мандрівників з'явилися нові турботи. Не рідкісними стали ситуації, коли пасажирам відмовляють у посадці на рейс прямо на стійці реєстрації. Тому в аеропорту "Бориспіль" пояснили, яких правил слід дотримуватися, щоб уникнути неприємностей.

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Як уникнути неприємностей при реєстрації на рейс:

  1. Перед тим як придбати квиток, перевірте умови перетину кордону та перебування в країні прильоту.
  2. Використовуйте офіційні джерела інформації, наприклад, довідник Міністерства закордонних справ України, держпортал VisitUkraine, сайт IATA з актуальними вимогами в'їзду до пункту призначення.
  3. Заздалегідь перевірте правила перельоту на сайті саме тієї авіакомпанії, якою летите.
  4. Правила можуть змінюватися. За 24 години до вильоту ще раз перевірте наявність всіх необхідних документів для подорожі та перечитайте умови перетину кордону й перебування в країні прильоту.
  5. Заплануйте виїзд з дому заздалегідь, щоб мати достатньо часу на дорогу в аеропорт і проходження формальностей. Прибувати в термінал краще за 3-4 години до запланованого відправлення рейсу.
  6. На вимогу пред'явіть документи на виїзд, в'їзд, транзит, стан здоров'я та інші документи, які вимагаються законами. Це формальність, яку проходять всі, а не особиста примха працівника.

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Крім того, на стійці реєстрації не завжди працюють співробітники аеропорту – реєструвати може і представник приватної компанії. Вони мають право перевіряти візи, дозволи та довідки, авіаперевізник. І саме представники авіакомпаній приймають рішення, пускати пасажира на борт чи ні.

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Нагадаємо, раніше лоукостер раптово закрив продаж квитків на 15 рейсів з України. Пасажири, які вже купили квитки, зможуть оформити повернення – або через саму авіакомпанію, або через своїх агентів.

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До речі, в літаку Ryanair п'яний пасажир побився з екіпажем через прохання надіти маску:

Відео: Twitter/MennoSwart

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