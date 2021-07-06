Ціни від 5 євро. Лоукостери Ryanair і Wizz Air влаштували літній розпродаж квитків

Авіакомпанії-лоукостери почали продаж квитків зі знижками, Ryanair оголосив акцію на місяць, а Wizz Air – до кінця дня

Фото: Cheapest trip

Ірландський лоукостер Ryanair затіяв літній розпродаж квитків на три десятка напрямків. Акіція буде діяти до 7 серпня. Однак за цей час можна придбати квитки за зниженими цінами не тільки на найближчий місяць, а до жовтня.

Про це повідомляє today.ua.

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Скористатись акційними квитками зможуть пасажири, які будуть вилітати рейсами Ryanair з Одеси, Львова, Херсона, а також зі столичного аеропорту Бориспіль. Квитки можна придбати на сайті авіакомпанії.

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Вартість квитків стартує від 4,99 євро. За таку ціну можна буде долетіти в один кінець зі Львова в Турин, Вроцлав і Лондон.

З Борисполя дешеві вильоти заплановані в Братиславу, Гданськ, Дюссельдорф і Краків. На ці напрямки квитки коштуватимуть від 7,99 євро.

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За такою ж ціною, 7,99, з Одеси можна буде вилетіти в Катовіце.

З Херсона до Кракова можна буде долетіти за 19,99 євро.

Тим часом, як повідомляє Lowcost Avia.com.ua, лоукост-авіакомпанія Wizz Air пропонує своїм пасажирам 25% знижки на окремі рейси, в тому числі на рейси з і в Україну.

Пропозиції діють до 23:59 6 червня по центральноєвропейським часом. Знижка до 25% дійсна тільки для бронювань через веб-сайт wizzair.com або мобільний додаток WIZZ. Період подорожі обмежений: всі перельоти потрібно здійснити до 31 липня 2021.

Раніше лоукостер Wizz Air і Ryanair показали собівартість перевезень.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: