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Ціни на українських АЗС різко обвалилися – на скільки подешевшало пальне

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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19 березня, 15:52
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Розповідаємо, що відбувається на ринку пального в Україні 19 березня
Актуальні ціни на бензин 19 березня
Актуальні ціни на бензин 19 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Роздрібні мережі АЗС в Україні суттєво знизили ціни на бензин та дизельне пальне 19 березня.

Про це повідомляє консалтингова група "А-95" за результатами оперативного моніторингу.

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Зазначається, що на заправках WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 9,68-10,10 грн./л до 33,32-33,42 грн/л, а ціни на дизельне пальне впали на 7,85 грн./л – до 37,05 грн/л.

Заправки мережі групи "Приват", до якої входять АЗС "Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. знизили ціни на бензин та дизпальне на 5-7 грн/л.

На заправках AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG та інших пальне подешевшало на 2-11 грн/л.

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Чому дешевшає бензин?

Серйозне подешевшання пального анонсувала віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко у п’ятницю, 18 березня.

За її словами, у цей день АЗС мали знизити ціни на пальне, оскільки урядом було вжито для цього певних кроків, зокрема:

  • зниження ставки ПДВ із 20% до 7%;
  • дозвіл на продаж пального Євро 3 та Євро 4, якість яких дещо нижча, ніж дозволених раніше видів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що уряд уважно слідкуватиме за ситуацією на заправках.

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"Сьогодні" також писали, скільки коштує заправити авто у різних країнах Європи і розповідали, у скільки українцям обійдеться паркування та оренда авто в Польщі.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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