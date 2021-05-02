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Bulgaria Air, SkyUp і Ryanair: які авіакомпанії відкрили рейси в Болгарію

2 травня, 22:16

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Із собою мають бути сертифікат про вакцинацію, негативний результат тесту на коронавірус або довідка про те, що людина перехворіла на COVID-19

З 4 червня національна авіакомпанія Болгарії Bulgaria Air запускає з аеропорту "Бориспіль" прямі рейси між Софією та Києвом.

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Про це йдеться на сайті Avianews.

До Києва із Софії Bulgaria Air літатиме тричі на тиждень: щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці – виліт о 10:10, приліт о 11:40, а з Києва літак вилітатиме о 12:20 і прибуватиме до Софії в 13:55.

З Києва до Болгарії також можна буде полетіти літаками таких авіакомпаній:

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  • Софія: "Роза Вітрів", Ryanair;
  • Бургас: SkyUp, Bees Airline, Wizz Air;
  • Варна: SkyUp, Bees Airline.

Що із собою має бути в туриста для в'їзду в Болгарію:

  • сертифікат про вакцинацію (після щеплення має пройти не менше ніж 14 днів);
  • негативний результат тесту на коронавірус (ПЛР-тест або на антиген коронавірусу);
  • довідка про те, що людина перехворіла на COVID-19.
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Як ми вже писали, і Єгипет, і Болгарія перебувають у "зеленому списку" країн – після повернення з них українцям не треба дотримуватися самоізоляції або здавати тест на COVID-19.

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