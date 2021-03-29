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"Велике будівництво" під Києвом: на трасі М-01 стартував капремонт

29 березня, 10:43

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

В останній раз дорогу ремонтували в 1998 році

"Укравтодор" приступив до капітального ремонту траси міжнародного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, як тільки дозволили погодні умови. Протяжність траси в межах Київської області становить 42 км. Ще 37 км цієї ж дороги ремонтуються в Чернігівській області.

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Про це повідомила пресслужба "Укравтодору".

Відомо, що в наразі в рамках президентської програми "Велике будівництво" вже почалися фрезерування на 57-му км і влаштування основи дорожнього одягу із застосуванням методу холодного ресайклінгу на 54-му км траси в населеному пункті Семиполки.

Відео: Укравтодор

За даними Укравтодору, ремонт буде проведений на обході міста Бровари протяжністю 19 км, а також на відрізку між крайнім пунктом обходу Броварів і кордоном з Київською та Чернігівською областями. Протяжність цієї ділянки в межах Броварського району – 25 км.

Всього ж в ході капітального ремонту на трасі М-01 підрядна організація "AzVirt" LLC відновить і посилить дорожнє покриття, відремонтує шляхопроводи, встановить нові дорожні знаки, нанесе розмітку і встановить зовнішнє освітлення.

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Капітальний ремонт траси М-01 реалізується за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку в рамках проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Київ".

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Технічний нагляд за ходом виконання робіт здійснює корейська компанія FIDIC – Dongsung Engineering CO., LTD.

За планом, проєкт має бути реалізований протягом двох років.

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Востаннє трасу М-01 довжиною 223,1 км ремонтували в 1998 році. Вона проходить через Київську та Чернігівську області до КПП "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю.

У межах Київської області траса має протяжність 42 км, вона буде відремонтована повністю.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в Україні до кінця 2023 року планується відновити всю мережу загальнодержавних доріг.

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