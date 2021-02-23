"Велике будівництво": міжнародні партнери готові вкладатися в українську інфраструктуру

Приватні інвестори можуть вкласти кілька мільярдів доларів

У партнерстві "Укравтодору" та міжнародних фінансових організацій присутня позитивна динаміка, відтак приватні інвестори та інвестиційні організації готові до купівлі облігацій, що випускаються Україною. Очікується, що об’єм інвестицій, залучених під державні гарантії, складе кілька мільярдів доларів від приватних інвесторів з усього світу.

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Про це заявив генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала під час форуму "Україна 30. Інфраструктура".

"Приватні інвестори та інвестиційні організації готові до покупки облігацій, що випускаються Україною та державними підприємствами, такими як "Укрзалізниця", "Укренерго", "Укравтодор", - сказав Фіала.

Зі свого боку заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький розповів про майбутнє дорожнє будівництво в Україні за участі банку.

"Минулого року ми підписали разом з Європейським інвестиційним банком фінансові угоди на 900 млн євро, та розпочали впровадження нового, п’ятого проєкту з "Укравтодором", який включатиме завершення будівництва автомагістралі Київ – Одеса", – зазначив Магалецький

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За його словами, важливим компонентом цієї програми є розробка та імплементація комплексної антикорупційної програми для "Укравтодору" і реформа процедури закупівель.

Близько 5 млрд євро в інфраструктуру країни інвестував Європейський інвестиційний банк. Фінансисти переконані, що хороша інфраструктура стане поштовхом для розвитку приватного сектору, зазначив на форумі голова представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік Де Загон.

"Говорячи про транспорт, ми дивимося на дві речі: перше – об’єднання України хорошою транспортною мережею; друге – об’єднання України та ЄС хорошою транспортною мережею. Одним із наших пріоритетів є фінансування саме "зеленої" програми, екологічно чистий транспорт", – повідомив Загон.

Як відомо, голова "Укравтодору" Олександр Кубраков анонсував створення акціонерного товариства, яке буде займатися залученням довгострокового фінансування. АТ стане своєрідним фондом програми "Велике будівництво" і залучатиме дешеві довгострокові кредити під державні гарантії.

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Також заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко зазначав, що метою організаторів "Великий будівництва" стане перевищення результатів минулого року.

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