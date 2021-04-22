"Велике будівництво" дійшло до Чорнобиля – лагодять дороги в зоні відчуження

У зоні відчуження в цьому році – в 35-ту річницю Чорнобильської катастрофи – починається оновлення доріг по програмі президента "Велике будівництво" . У планах – за три роки починають основні траси. Оновлена інфраструктура допоможе і науковому, і економічному відновленню території, що в свою чергу дозволить Чорнобилю стати точкою розвитку України.

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Про це заявив заступник голови Офісу президента (ОП), координатор "Великий будівництва" Кирило Тимошенко, коментуючи створення мультимедійної виставки "Чорнобиль. Подорож" на ВДНГ в Києві.

"У зоні відчуження стартувала президентська програма "Велике будівництво". Упродовж наступних трьох років ми плануємо відновити тут усі основні траси, забезпечивши доступ до зони відчуження природоохоронцям, науковцям, енергетикам та підприємцям. Життя триває. Усе це – результат героїчних зусиль ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи", – сказав Тимошенко.

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Також заступник голови ОП впевнений, що зона може надати імпульс розвитку українських технологій і економіки.

"Людство здатне відновлюватися, навіть після глобальних катастроф. Україна працює над тим, щоб ця територія стала не місцем забуття, а точкою розвитку. У Чорнобильській зоні сьогодні запроваджуються новітні технології, відновлюється природа, ЧАЕС стала унікальним майданчиком для вироблення альтернативної енергії", – сказав Тимошенко.

26 квітня відбудеться попереднє відкриття виставки "Чорнобиль. Подорож" для генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, Президента України та преси. Для відвідувачів "Чорнобиль. Подорож" відкриється після скасування жорсткого карантину.Проєкт створений за ініціативи Офісу Президента, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України разом із ДАЗВ, за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.

Виставка складається з сімох смислових блоків — від світового контексту 1986 року до розповіді про аварію, від історій людей, долі яких нерозривно пов’язані з подіями 26 квітня 1986 року, до діалогу щодо подальшої долі Чорнобиля та його майбутнього.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс радіолокаційну станцію "Дуга" в Чорнобилі до Держреєстру нерухомих пам'яток України. Це рішення може підвищити шанси України на внесення Чорнобильської зони до списку об'єктів під захистом ЮНЕСКО.

Як раніше заявив заступник глави ОП, координатор "Великий будівництва" Кирило Тимошенко, в цьому році програма президента розширюється на кілька нових напрямків. Одним з них стане розвиток мережі регіональних аеропортів. Планується, що через кілька років в невеликих містах додатково з'явиться 16 аеропортів.

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