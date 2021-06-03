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"Автомагістраль-Південь" завершує "Велику будівництво" на "катастрофічною" трасі Р-33 в Одеській області

3 червня, 20:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Україні триває "Велике будівництво", активна забудова йде в Одеській області

Відновлення ділянки траси Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка в Одеській області, ремонт якої проходить в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", буде закінчено вже в червні.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці "Великий будівництва" в Facebook.

Наразі на ділянці км 369+802 – км 378+505 від села Ангелінівка у напрямку села Розалівка компанія-підрядник "Автомагістраль-Південь" вже почала укладання верхнього шару з щебенево-мастичної асфальтобетонної суміші.

Загальна протяжність відрізка становить 8,7 км. Роботи тут почалися в березні, і за цей час підрядник видалив чагарники і дрібнолісся, розпушив покриття, влаштував посилену основу за технологією "холодного ресайклінгу", а також нижній шар з крупнозернистою асфальтобетонної суміші.

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Як відзначають в "Автомагістралі-Південь", роботи йдуть з випередженням графіка. На об'єкті залишилося влаштувати з'їзди і примикання, встановити дорожні знаки і нанести розмітку.

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У ремонті дороги задіяні 90 працівників та 55 одиниць спецтехніки.

Траса Р-33 протяжністю 358,9 км проходить густонаселеними районами Одеської та Вінницької областей і закінчується біля міжнародного пункту пропуску Кучурган на кордоні з Республікою Молдова. Відновлена ​​траса дозволить забезпечить комфортне сполучення між двома областями.

Як зазначається, останніми роками автодорога перебувала у катастрофічному стані через значні та численні деформації дорожнього покриття.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що відновлення доріг місцевого значення є пріоритетним у 2021 році.

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Більш детально читайте в матеріалі "Велике будівництво" триває: Що буде зроблене в 2021 році.

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