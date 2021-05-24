Авіакомпанії почали облітати небо Білорусі. Але не Ryanair і не МАУ

Три авіаперевізники вже замінили маршрути своїх рейсів, зате потерпілий лоукостер і українська авіакомпанія продовжують літати як зазвичай

Австрійський рейс з Відня до Москви полетів довгим шляхом - через Україну / Фото: Unsplash, Flightradar

Європейські авіакомпанії 24 травня після примусової посадки борта Ryanair в Мінську почали облітати повітряний простір Білорусі. Маршрути вже змінили Wizz Air, Austrian Airlines і airBaltic. А ось сам Ryanair продовжує здійснювати польоти над Білоруссю, свідчать дані сервісу Flightradar, що відстежує вчинення авіарейсів в онлайн-режимі.

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Як зауважили фахівці профільного порталу Avianews, якщо раніше рейс Austrian Airlines OS 601 літав з Відня до Москви через територію Білорусі, то зараз для цього він використовує територію України.

Лоукостер Wizz Air при виконанні рейсу W6 6285 Київ – Таллінн облетів Білорусь через Польщу. Аналогічно вчинила латвійська державна авіакомпанія airBaltic під час польоту рейсу BT 410 з Риги до Одеси.

Рейс Wizz Air облітає територію Білорусі

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Ryanair при цьому продовжив літати транзитом через Білорусь. 24 травня літак рейсу FR 3340 Пафос-Таллінн увійшов в повітряний простір країни як зазвичай.

Також українська МАУ полетіла з Києва до Вільнюса рейсом PS 177 за звичним коротким маршрутом через територію Білорусі.

Нагадаємо, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) засудила вимушену посадку літака Ryanair в Мінську. Там заявили, що стурбовані тим, що трапилося. На думку ICAO, це може суперечити Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

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Як відомо, у неділю, 23 травня, в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту екс-головреда NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.

До речі, в Мережі опублікували переговори пілота Ryanair з білоруським диспетчером:

Літак з двома сотнями людей примусово посадили в Мінську нібито через бомбу. Відео: Еўрарадиё | Euroradio

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську