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Життя на 12 метрів квадратних: який вигляд мають найменші квартири в Україні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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18 січня, 12:20
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Зазвичай такі мікроквартири виконані у стилі "смарт"
Загальний метраж квартири менше 12 метрів квадратних
Загальний метраж квартири менше 12 метрів квадратних / Фото: Dom.Ria, Колаж: Сьогодні

Попит на смарт-квартири в Україні поступово збільшується. Люди надають перевагу комфортним, затишним, малогабаритним приміщенням, та, як сказав один з власників таких квартир, "гніздечку, щоб сховатися". Проте інколи площі квартир доходять до абсурдних показників.

"Сьогодні" поцікавився, яку з виставлених на продаж квартир можна по праву вважати найменшою, та чи не тісно жити в таких апартаментах.

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На спеціальних сайтах пошуку житла або ж на різноманітних онлайн-дошках оголошень трапляються чимало пропозицій смарт-житла. Їхня перевага у ціновій політиці та зручності (коли все "під рукою"). Смарт-квартири зазвичай мають невелику площу (20-35 кв метрів): кухня-спальня та окрема ванні кімната, може бути невеличкий передпокій.

Чимало смарт-квартир можна знайти і з площею 16 метрів квадратних і навіть 14. Нам трапилося оголошення про продаж квартири, як зазначено, 11,6 кв м, з яких кухня 2 м кв, а решта відведено для спального місця та ванної кімнати. Знаходиться вона у Дніпровському районі Києва. Як пише продавець-посередник, квартира формату "заїжджай і живи".

Приклад планування
Приклад планування / Фото: скриншот, Dom.Ria

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Дивлячись на приклад планування, можна із впевненістю сказати, що тут дійсно все "під рукою". Продавець розмістив, окрім прикладу, і реальні фото, на яких бачимо ще незавершений ремонт. Для порівняння:

Реальне фото
Реальне фото

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Метр квадратний такої квартири коштує 2233 доларів тобто в сумі квартира вартує близько 26800 дол. Оголошення про продаж оновили 16 січня,а згодом вказали, що воно неактуальне і незабаром зникне із сайту, тобто квартиру вже хтось придбав.

Найменша квартира в Україні

Проте вищенаведений приклад не є найменшою квартирою в Україні. Минулого року (теж взимку) на продаж виставили житло загальною площею 6 кв м. Це вдвічі менше того, що вдалося знайти нам.

Знаходиться вона у Святошинському районі, вміщує в собі все необхідне для комфортного житла. На диво, у 6 кв м розташувалася пральна машина, душ, холодильник, туалет (правда, підлоговий), інші атрибути.

Мініжитло можна було придбати за 9 тисяч доларів (близько 250 тисяч гривень), тобто один метр вартував 1500 дол.

Норма житлової площі

Розміри житла для однієї людини в Україні встановлені законодавчо. Згідно з нормами, що зафіксовані у Житловому кодексі, на одного члена сім’ї має бути 13,65 м кв загальної площі. А житлової – мінімум 9 м2.

Нагадаємо, що до загальної площі відносяться всі кімнати і додаткові приміщення, які належать до помешкання, тобто і кладовки, і балкони, лоджії, тераси, веранди тощо. Натомість житлова площа — це суто житлові кімнати. Кухня, коридор і санвузол сюди не входять, бо це є підсобними приміщеннями.

Тренди на ринку нерухомості

Фінансові можливості українців, а також їхні вподобання на сучасному етапі формують тренди на ринку нерухомості. Цьогоріч поступово набирає популярність як оренда, так і продаж смарт-квартир, а також таунхаусів.

Залежно від наявності ремонту, оснащення квартири, її розташування тощо ціни можуть різнитися, але в середньому стартують від 500 тисяч гривен (без ремонту) і від 1,5 млн грн (новобудова). За даними ОЛХ, таке житло можна орендувати приблизно за 600-700 грн на добу і від 6000 до 9000 на місяць.

Одним із трендів нерухомості є і таунхауси. Вони відносно дешевші та комфортніші, ніж багатоквартирні будинки.

Планування стандартне: на першому поверсі – вітальня, кухня і техприміщення, на другому — спальні кімнати, санвузол і балкон. Може бути також і третій поверх, який переважно використовують як зону для відпочинку або під техприміщення.

Ціни на таунхауси різняться залежно від розміщення. Так, більшість їх саме у передмісті. Повʼязано це з вартістю землі в межах міста та й загалом концепцією таких будиночків.

Нагадаємо, ринок нерухомості у 2022 році зазнає деяких змін, зокрема, це стосується як цін на житло, так і оподаткування і загалом змін уподобань покупців.

Раніше ми також писали, що "сталінки" та "хрущовки" стрімко дорожчають в ціні — чому так відбувається.

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