Житло за 10 тис. дол! Чому українці масово скуповують зруйновані війною квартири

Рієлтори розповіли про ще одну цікаву схему серед українців

Ціна зруйнованого житла мінімум впʼятеро нижча за довоєнний рівень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні зʼявилася цікава схема з купівлі житла з великим дисконтом — не дорожче 10 тис. дол. (за курсом чорного ринку трохи більше 350 тис. грн). Правда, ця нерухомість є пошкодженою через бойові дії на тих чи інших територіях і скуповують її під компенсацію від держави.

Про це Страна.ua розповів експерт ринку нерухомості Михайло Артюхов.

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Так, за його словами, все частіше зʼявляються люди, які скуповують биті квартири не дорожче вищезазначеної суми, що фактично впʼятеро нижче за довоєнну вартість. Діють вони через підставних фізосіб, а купувати, як стверджує експерт, готові відразу і багато.

"Націлені такі посередники на компенсації від держави. Причому чітких вступних – коли і як платитимуть – поки ні, тобто люди явно отримують інформацію не з офіційних джерел, оскільки готові вкладати гроші в купівлю "адрес і документів", – розповів Артюхов.

Загалом, як кажуть експерти з нерухомості, подібний "креатив" щодо компенсації тільки починається. Недобросовісні ділки все частіше придумують нові і нові схеми.

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Вартість квартир в Києві суттєво впаде

Голова Спілки консультантів з нерухомості, розповів в ефірі "Громадського радіо", що продавці на ринку нерухомості наразі очікують, що ціни зростуть. Це пояснюють тим, що підвищилась вартість будівельних матеріалів. Однак експерт наголошує: люди не готові вкладатися зараз у нерухомість, тому очікування продавців не справдяться.

"Покупці звісно не готові зараз купувати. Адже покупка – це перспектива на роки: 5 років, 10 років. А хто зараз бачить перспективу в Києві на 5-10 років?" – зауважив Кудояр.

Він додав, що в зв'язку з цим угод на купівлю-продаж нерухомості у Києві зараз дуже мало. Тому всі чекають, коли буде спад вартості. Експерт спрогнозував, що це точно станеться до кінця цього року.

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"Падіння точно буде, на 20-30% від довоєнної ціни. Десь місяців за 3-4, можливо пів року", – пояснив Кудояр.

За його словами, попит матимуть квартири невеликої вартості, а от менш затребуваним буде дорогий сегмент квартир.

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