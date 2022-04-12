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Житло для біженців за кордоном – де безкоштовно поселяють українців

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 20:32
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Розповідаємо про те, де українці можуть знайти безоплатний прихисток за кордоном
Як українцям знайти безкоштовне житло за кордоном
Як українцям знайти безкоштовне житло за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон виїхали понад 4,5 мільйона громадян. Часто люди брали з собою лише найнеобхідніше, тож у них є гостра потреба в прихистку.

Редакція "Сьогодні" розповідає, в яких країнах українцям надають тимчасове житло безкоштовно.

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Польща

Найбільше українців виїхало до сусідньої Польщі, де громадяни активно підтримують біженців. Про те, хто готовий безкоштовно надати своє житло для біженців, можна дізнатися на сайті UkraineSupport. Зараз українцям пропонують також роботу, в комплекті з якою йде проживання навіть з дитиною.

Чехія

Волонтери з Чехії створили телеграм-канал, де публікують інформацію про відкрите для українців житло. Після заселення вони також допомагають біженцям обжитися в країні та навіть створили благодійний фонд.

Литва

Литовські волонтери Pelėdos запустили ініціативу, в рамках якої допомагають українцям знайти житло в своїй країні. Після реєстрації на сайті, з українцями зв’язуються, надають консультації та шукають їм тимчасове помешкання. На ресурсі також реєструють власників житла, які готові ним поділитися з тими, хто його потребує. Станом на тепер допомогли вже понад 10 тис. людей.

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Німеччина

На сайті Потреба розміщують оголошення про готовність безкоштовно прийняти українців у сім’ї німців з міста Рандерзакер у Баварії. Приймуть тих, хто ще в Україні та збирається виїхати, заберуть від словацького кордону та забезпечать проживанням, влаштуванням дітей у школу чи дитсадок і на мовні курси. На платформах з пошуку житла для біженців можна знайти й пропозиції в інших містах, зокрема на локальному сервісі Unterkunft-Ukraine.

Болгарія

Українцям пропонують виїхати в Болгарію разом з дітьми. У дитячому таборі "Морські Дюни" готові безкоштовно прихистити до 31 травня з триразовим харчуванням. Заплатити потрібно буле лише 75 євро за автобус, дітям до 2 років безоплатно. Керівник групи допоможе оформити документи для тимчасового проживання, виїзд 16 квітня. Чимало болгарських готелів готові приймати українських громадян до кінця травня.

Сервіси з пошуку житла за кордоном

Попроситися на проживання до небайдужих можна на сайті Host4Ukraine. Користувач з України реєструється та описує, де і яке житло шукає. Якщо власник має можливість прихистити людину, він напише їй та про все домовиться. Здебільшого шукають притулок у країнах Європи, але є заявки й у США.

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Одними з перших заявили про готовність допомогти Україні творці сервісу Airbnb. Завдяки платформі, біженці можуть знайти безкоштовне житло в різних країнах. На початку березня оголосили про намір прихистити 100 тис. українців у США, з чим допомагає сервіс. Вдалося знайти домівки для понад 1200 українців у Європі, ще 28,6 тис. людей подали заявки.

Іноземці з різних куточків світу готові поділитися житлом з українцями. Щоб знайти пропозиції, можна скористатися сервісом Shelter for Ukraine.

На сайті Hospitality Helps публікують пропозиції від готелів у 43 країнах світу. Для українців доступне проживання без оплати до 5 ночей у 423 готелях.

Англомовна платформа Ukraine Take Shelter збирає заявки від власників житла по всьому світу. Українці можуть ввести країну чи назву міста та подивитися перелік доступних пропозицій, а потім зв’язатися з людиною.

Раніше ми розповідали, хто в Україні може не платити за оренду квартири під час війни. "Сьогодні" писали, на яке житло можуть розраховувати люди, що втратили домівки через війну, та коли це станеться.

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