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Заробити на "цеглі": в яку нерухомість українцям найбільш вигідно інвестувати

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 січня, 18:33
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Прибуток від інвестицій у цю нерухомість становить більше 10% річних
Прибуткові будинки є доволі вигідним вкладом
Прибуткові будинки є доволі вигідним вкладом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Окупність інвестицій від будівництва прибуткових будинків (переважно сервісних апартаментів) становить в середньому від 7 до 10 років, а прибуток від приватних інвестицій становить близько 10-12% на рік.

Про це повідомив співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

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За його даними, у найближчі 3-5 років на ринку нерухомості частка приватних інвесторів у сегменті сервісних апартаментів може зрости до 20-25%. Іншими словами, у найближчій перспективі вкладання коштів в об’єкти сервісних апартаментів стане вагомою альтернативою інвестуванню в первинний ринок житла.

"Для громадян, що воліють вкладати кошти для їхнього збереження та примноження, з’явилася вагома альтернатива первинному ринку житла", — наголосив Володимир Семенцов.

Чим приваблюють сервісні апартаменти

Сервісні апартаменти передбачають не лише створення комфортних і зручних апартаментів для життя, а ще й повного спектру корисних "сервісів" для орендаря, наприклад:

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  • лобі з ресепшн;
  • кав’ярень;
  • зон відпочинку;
  • рум-сервісу;
  • клінінгу;
  • зручної оплати комунальних витрат.

За даними експерта, інвестиція і створення таких апартаментів комфорт-класу обійдеться забудовнику щонайменше в $6-8 млн, що на 25-30% дорожче, ніж будівництво ЖК цієї ж категорії. Але це, так би мовити, плата за окупність, загалом, постійний прибуток після введення в експлуатацію.

"Найголовнішою перевагою цього проєкту є постійний прибуток вже після введення об’єкта в експлуатацію, чого не має у більшості новобудов в яких для інвесторів, щоб почати отримувати прибуток, ще треба зробити ремонт і меблювати помешкання", — наголосив він.

Їхня кількість зросте

Українські девелопери все частіше звертають увагу на розвиток цього сегменту, який за своєю суттю є комерційною нерухомістю.

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Наразі в Україні реалізується більше десятка проєктів сервісних апартаментів, переважно у форматі прибуткових будинків та апарт-готелів. Тож у найближчі 2-3 роки їхня кількість може зрости щонайменше в 1,5 рази.

Податок на нерухомість підвищився

2022 року загальна ставка податку на нерухомість збільшиться на 25% (порівняно з 2021 роком).

Підвищення податку зумовлене збільшенням мінімальної заробітної плати. Згідно із законом "Про державний бюджет України на 2022 рік" розмір мінімальної заробітної плати встановлено у розмірі 6500 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2481 грн.

Загальна ставка податку на нерухоме майно має становити не більш ніж 1,5% мінімальної зарплати. За формулою: 6500 * 1,5% = 97,5.

Тож цього року податок на нерухомість становитиме 97,5 грн за 1 квадратний метр.

Раніше ми розповідали, чим ще приваблюють українців прибуткові будинки, а також розповідали, скільки коштує найбільш трендове житло в Україні.

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