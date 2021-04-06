Заплатили за житло і отримали повістку в суд – українців дурять на оренді квартир

Винаймали квартиру, виїхали і потім отримали судовий позов за несплату – в таку ситуацію потрапили кілька людей, які орендували житло в столиці. Самі квартиронаймачі стверджують, що вчасно розраховувалися з господарями. Виявилося, що плату вони переводили на банківські картки третіх осіб. Юристи радять орендаторам заздалегідь перевіряти, кому саме вони платять, а всі спірні моменти одразу прописувати в договорі.

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У подробицях схеми розбиралася кореспондентка "Сьогодні" Ірина Ухіна.

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Анастасія Яценко пів року орендувала квартиру в Києві. Каже, що знімала через ріелтера, який мав доручення від власниці житла. Після виселення Анастасії не повернули заставну суму, а до того ж прислали вимогу оплатити заборгованість – 95 520 гривень, пригрозивши звернутися до суду. Нібито дівчина не заплатила за оренду жодної копійки. Плату Анастасія щомісяця переказувала на банківську карту і зберегла всі виписки. Виявилося, що картка не належала ні ріелтеру, ні власниці квартири.

І Анастасія не одна така. Олексій Матвєйчев опинився у схожій ситуації. До речі, винайняв житло він через того самого ріелтера. Після виселення на нього дійсно подали в суд. Картка, на яку переказував кошти Олексій, також була оформлена на невідому людину. Суд першої інстанції Олексій вже виграв.

"Їхня претензія була в тому, що я жив два роки в квартирі й не платив оренду. Загальна сума там виходить близько 280 тисяч", – розповів Олексій.

Новини "Сьогодні" не раз намагалися вийти на зв'язок із загадковим ріелтером, але коментар так і не отримали. Спочатку він переносив зустрічі, а потім і зовсім перестав відповідати на дзвінки.

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Як не потрапити до такої пастки, порадив юрист: гроші потрібно передавати тільки власнику або співвласнику житла. А оплачуючи онлайн, слід фіксувати призначення платежу. Якщо таки необхідно переказати кошти на карту третьої особи, ця людина обов'язково має бути зазначена в договорі.

"Сам момент передачі грошей фіксуйте розпискою: "Отримали за оренду таку-то суму". Або, якщо платите на картковий рахунок, платіть так, щоб у призначенні було: "Плата за оренду квартири", – пояснив адвокат Володимир Клім.

Ще одна порада: перш ніж підписати договір, перевірте справжність документів на житло в держреєстрі. А стан квартири краще зафіксувати на відео і теж внести цей пункт до договору. Це вбереже і власника, і орендаря від спірних майнових питань.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ще одну схему обману з нерухомістю – шахраї продають чужі квартири без відома господарів. У цьому випадку юристи теж радять звертатися до електронного реєстру прав на нерухоме майно.

Також виявилося, що українці тікають з мегаполісів.

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