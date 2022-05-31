Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини нерухомості

Закордонне життя: скільки коштує квартира в новобудові Угорщини

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 травня, 18:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, скільки потрібно мати в гаманці, щоб дозволити собі купівлю квартири в Угорщині
Вартість житла в Угорщині буде дещо нижчою, ніж в інших країнах Європи
Вартість житла в Угорщині буде дещо нижчою, ніж в інших країнах Європи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Одним із найпопулярніших напрямків після Польщі для українських біженців із початку війни є Угорщина. Для тих, хто вже задумався про переїзд до цієї країни, питання купівлі нерухомості є досить актуальним.

Тож "Сьогодні" розповість вам про вартість квартир в угорських новобудовах.

Реклама

Так, для самостійного пошуку квартири або будинку в Угорщині ви можете скористатися сайтами нерухомості, де виставляють оголошення як приватні особи, так і ріелтори:

  • realting.com – покупка квартир, вілл. Пропозиції на вторинному ринку, в новобудовах та від забудовників;
  • kvartyra.hu – оголошення про продаж апартаментів у найпопулярніших містах та локаціях країни (Будапешт, озеро Балатон, Кечкемет, Дебрецен, Гйор, Капошвар, Ерд, Сегед);
  • realestate.hu – оренда, продаж квартир та будинків у різних містах Угорщини. Також є оголошення про продаж земельних ділянок, літніх будиночків та ін;
  • towerbudapest.com – квартири на продаж у Будапешті від агенції нерухомості. Є фільтри оголошень по районах міста.

Вартість житла в Будапешті

Найпопулярнішим містом для українців залишається столиця Угорщини – Будапешт. Вартість квартир в новобудові, за даними realting.com, коливається від 237 тис. доларів до 1,2 млн дол. (7,1 млн грн – 36 млн грн).

Якщо говорити про найдешевший варіант, то за цю вартість пропонують квартиру в історичному центрі розміром в 57 кв. м з однією кімнатою, вітальнею, кухнею та ванною. Вона має такий вигляд:

Реклама

| Фото: скріншот
/ Фото: скріншот
| Фото: скріншот
/ Фото: скріншот
| Фото: скріншот
/ Фото: скріншот
| Фото: скріншот
/ Фото: скріншот
1/4

Найдорожче житло в Будапешті, що нам вдалося знайти, коштує 1,2 млн дол. (36 млн грн). Це квартира з трьома спальнями та житловою площею 175 кв. м. Має вона дизайнерський ремонт та розташована в історичному районі.

| Фото: скріншот
/ Фото: скріншот
| Фото: скріншот
/ Фото: скріншот
| Фото: скріншот
/ Фото: скріншот
| Фото: скріншот
/ Фото: скріншот
| Фото: скріншот
/ Фото: скріншот
1/5

Реклама

Загалом ціни на популярні запити мають такий вигляд:

Вартість квартир в Угорщині
Вартість квартир в Угорщині / Фото: скріншот

Вартість квартир в Угорщині
Вартість квартир в Угорщині

Вартість квартир в Угорщині
Вартість квартир в Угорщині / Фото: скріншот

Що буде з цінами на квартири в Україні?

Ціни на нерухомість в України можуть впасти до критичної позначки, і протримається це падіння, за прогнозами експертів, не один рік. Причини такого явища загальновідомі – загальне падіння ВВП та зниження попиту на житло.

Найближчим часом забудовники змушені будуть знизити ціни на готове житло, хоч поки ніхто такого наміру і не має.

"Падіння цін на житло буде приголомшливим у найближчі післявоєнні часи і протримається кілька років. Тому що відбудеться загальне падіння ВВП – його не створюватимуть бізнеси, які зникли або зупинилися. Тобто загальна сума грошей, яка обертатиметься на ринку нерухомості, стане значно меншою", – зазначають провідні аналітики.

Окрім чинника ВВП, ще однією причиною такого сценарію стане зниження попиту на житло, оскільки чимало людей покинули країну. Відповідно, вони не братимуть участі у створенні ВВП, не створюватимуть і попиту на квартири.

Нагадаємо, що тепер українці, які хочуть купити чи продати нерухомість, можуть звертатися до визначених нотаріусів, перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства юстиції. Це громадяни, які зареєстровані на території України і не заплямували репутацію недобросовісними діями.

Раніше ми також розповідали все про життя в Угорщині: вартість продуктів, житла та транспорту.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,50 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Що буде із доларом?
Дізнатися!
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

32135.21

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

1988.09

Litecoin (LTC)

68.98

Ripple (XRP)

0.42

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти