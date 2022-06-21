Закордонне життя: скільки коштує оренда квартири в Литві

Розповідаємо, які варіанти оренди квартир пропонують в Литві та скільки вони коштують

В середньому оренда квартир в Литві коштує 450 дол. або 15,8 тис. грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Балтійські країни не перший рік приваблюють українців. А в той час, коли життя в буквальному сенсі змусило шукати собі прихисток, цікавість до них підвищилася в рази. Окрім тієї ж Естонії, наші громадяни цікавляться і Литвою.

Тож "Сьогодні" розповість вам, у скільки обійдеться місяць оренди квартири в цій країні.

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Загалом, за даними domoplius, зняти квартиру у столиці Вільнюсі можна за ціною від 180 дол. до 1500 дол. (6,3-52,9 тис. грн).

Так, найдешевший варіант обійдеться вам у 180 дол. За таку ціну пропонують однокімнатну квартиру житловою площею 12 кв. м. Вона має такий вигляд:

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Найдорожчий варіант, що нам вдалося знайти, коштуватиме 1500 дол. За таку ціну пропонують дкокімнатну квартиру з сучасним ремонтом розміром 80,5 кв. м, розташовану на 3-му поверсі (з 4 загалом). Квартира вмебльована, має сигналізацію, кодовий замок в підʼїзді та парковку.

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Найбільше варіантів можна знайти за ціною 450-850 дол. (15,8-30 тис. грн).Ось деякі приклади:

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Вартість оренди квартири в Литві / Фото: скріншот

Вартість оренди квартири в Литві / Фото: скріншот

Вартість оренди квартири в Литві / Фото: скріншот

Важливі зміни у зведенні будинків в Україні

19 червня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 7398, яким передбачає зміни до процесу планування та забудови територій.

Жодну новобудову тепер не дозволять спорудити, якщо там не буде бомбосховища. Укриття має убезпечувати людей:

від вибухів;

вибухових хвиль;

ураження небезпечними хімічними, радіоактивними та іншими речовинами.

На регіональному й місцевому рівні через зміни потрібні доповнення містобудівної документації розділом щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

Раніше ми розповідали, скільки коштує орендувати квартиру в Естонії, а також писали, що в Італії продають будинки за 32 грн.