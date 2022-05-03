Вище довоєнних чи нижче плінтуса? Що буде з цінами на квартири найближчим часом

Експерт розповів, чого чекати від цін на нерухомість в Україні найближчим часом

Що буде з цінами на квартири після "розморожування" ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні уряд відкрив можливість знову укладати угоди на ринку нерухомості, що безумовно може вплинути на вартість житла.

Експерти "Сьогодні" розповіли, чого чекати від цін на житло у перші тижні після того, як запрацює ринок нерухомості.

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За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрія Піти, тенденції тут повторюватимуть ситуацію на ринку оренди.

Найбільший попит буде у західних та центральних областях країни, там вартість може зрости до 10% від довоєнного рівня.

"Річ у тому, що пропозиція там традиційно обмежена, а попит останнім часом зріс. Водночас у таких містах, як Київ, Одеса та Дніпро, ціни можуть знизитись на 30-40% від довоєнного рівня", – прогнозує Юрій Піта.

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Що буде в Києві?

У столиці, на думку експерта, ціни на житло бюджетного сегмента просіли найменше , а от на квартири від 50 тисяч доларів можуть суттєво впасти.

Продаж житла в Ірпені та Бучі

Одразу після зняття заборони на продаж нерухомості люди кинулись продавати своє житло у постраждалих від російських окупантів Бучі та Ірпені.

У Ірпені ціни здебільшого не перевищують 60 тисяч доларів (приблизно 1 764 312 грн), однак є і варіанти за 100 тисяч доларів (2 940 520 грн).

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За 43 тисячі доларів (1 264 423 грн) можна придбати двокімнатне житло на 60 м кв, однак воно не має ремонту.

В Бучі пропозицій значно менше, і ціни нижчі. Найдорожчий варіант станом на 3 травня – двокімнатна квартира на 60 м кв. з дизайнерським ремонтом, за неї просять 88,5 тисяч доларів (2 602 360 грн).

"Сьогодні" також писали, як ціни за оренду квартир стали приводом для спекуляцій і розповідали, чи потрібно платити за прибудинкову територію під час війни.