Війна все змінила: де зараз вигідно орендувати комерційну нерухомість

Ринок оренди комерційної нерухомості в Україні змінився з початку війни, у деяких містах ціни значно зросли

У Києві ціни на оренду комерційної нерухомості впали / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку дії воєнного стану в Україні компанії почали переводити працівників на віддалену роботу, переїжджати в інші регіони і шукати там приміщення. У зв'язку з цим ситуація на ринку оренди комерційної нерухомості змінилася.

Де тепер вигідно орендувати приміщення бізнесу, і що українці шукають найбільше, повідомили в OLX.

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Що шукали найбільше у березні та квітні

Найбільше запитів від українців було щодо складів (17 496). Також шукали салони (9 162 запитів) та МАФи (9 084 запитів). У топ пошуку входять також магазини, кабінети, СТО та ферми.

"Від початку російського вторгнення ландшафт комерційної нерухомості дещо змінив фокус: локації для фермерського господарства стали популярнішими на OLX за приміщення для офісів і кафе. Раніше оренда ферм навіть не була у топі популярних пошуків", – зазначають аналітики.

Де пропозицій найбільше, і як зросли ціни

Найбільше оголошень зараз у Київській області, попри те, що вона була гарячою точкою. Середня вартість оренди комерційної нерухомості знизилась на 2 500 грн у порівнянні з довоєнним місяцем.

Другий за кількістю пропозицій Львів, у якому вартість оренди в середньому зросла на 3 000 грн.

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Щодо складів і МАФів, то найдешевші пропонують за 2 000 грн на місяць на Волині. А от на Вінниччині оренда складу коштуватиме 12 000 грн, а МАФу – 9 000 грн.

Найдешевші приміщення для магазинів нині у західних областях (близько 5 000 грн на місяць).

У Києві оренда приміщення для офісу обійдеться в середньому у 12 000 грн.

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"Загалом за два місяці війни з Росією середня вартість оренди комерційної нерухомості в західних регіонах зросла на 500-1000 грн. Така сама тенденція і в Полтаві, де за останній період також зріс попит на робочі приміщення. Водночас у столиці та прифронтових областях ціни на оренду для бізнесу знизилися. Найбільш різке здешевшання в Києві – середня вартість місячної оренди знизилась на майже 5 000 грн. На 2 500 грн знизилася і плата за оренду в Одесі, на 400 грн – у Дніпрі", – йдеться у повідомленні.

Як правильно орендувати квартиру під час війни

Раніше "Сьогодні" розповідали, що насамперед для зменшення потенційних ризиків учасникам угоди варто чітко прописати, які ситуації вони вважатимуть форс-мажором, через яке подальше використання житла як орендоване буде фактично неможливим.

В умовах форс-мажору орендар може звернутись до господаря житла з вимогою зменшити орендну плату або взагалі скасувати її на період дії цих обставин. Такою причиною може бути офіційна заява уряду із закликом евакуюватися з вашого населеного пункту чи області.

Як орендодавець може додатково убезпечити себе, якщо сумнівається у платоспроможності квартиронаймачів, та як перевірити документи, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, де найбільш низькі ціни на оренду житла, і розповідали, чого чекати від цього ринку у травні.