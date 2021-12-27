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Власники квартир в Україні різко почали знімати житло з продажу: що відбувається

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
27 грудня, 16:18
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На "вторинці" частина житлового фонду в Україні перебуває в аварійному стані
Через високі ціни зниження рівня активності на ринку первинного житла спостерігається ще з липня 2021 року
Через високі ціни зниження рівня активності на ринку первинного житла спостерігається ще з липня 2021 року / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні впав попит на житло, а власники нерухомості стали масово знімати квартири з продажу. Вони впевнені, що після Нового року ситуація зміниться і ціни підуть нагору.

Як розповів UBR співзасновник "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов, подібні очікування продавців мають сенс, адже вартість житла на "вторинці" незабаром зростатиме.

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Експерт вважає, що на підвищення цін вплине подорожчання житла у новобудовах. За 2021 рік вони вже на 15-20% зросли у ціні. А на вторинному ринку ціни збільшилися на 5-7% з початку року.

За прогнозом Рябова. на "вторинці" ціни можуть підвищитись ще на 5-8%. У той же час продавці не налаштовані торгуватися з покупцями. Вартість можуть зменшити не більше ніж на 5%.

А от оренда житла не подорожчає. Після зростання на 10-15% очікується, що вона стабілізується на нинішньому рівні.

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Якщо оцінювати вартість квартир на "первинці", то чергове подорожчання очікується лише з березня 2022 року. Найбільше ціни змінюватимуться з квітня по червень і з жовтня до грудня. Як пояснив засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький, для "первинки" це пікові сезони.

Зазначимо, що через високі ціни зниження активності на ринку первинного житла спостерігається ще з липня 2021 року. За рік середня вартість квадратного метра у новому будинку у Києві збільшилася з 27 000 до 34 000 грн.

Отже, за квартиру у 40 квадратів просять 1,36 млн. грн. Це досить багато, враховуючи темпи зростання добробуту українців і мало хто може зараз собі дозволити таке житло.

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На "вторинці" дорожчає далеко не все житло. Наприклад, "чеські проєкти" падають у ціні щороку на 10%, а "хрущовки" та "сталінки" стрімко дешевшають. Причинами є те, що частина житлового фонду в Україні перебуває в аварійному стані. Крім того, строк експлуатації хрущовок добігає кінця.

Подорожчання квартир

В Україні на 9,6% подорожчали квартири, які виставили на продаж на вторинному ринку житла Якщо у жовтні вони коштували $901/м2, то у листопаді вже $988/м2.

Загалом в Україні подорожчали:

  • 1-кімнатні квартири – на 5,3% (з $951/м2 до $1001/м2),
  • 2-кімнатні квартири – на 7,3% (з $860/м2 до $923/м2);
  • 3-кімнатні квартири – на 10,2% (з $879/м2 до $968/м2);
  • 4-кімнатні квартири – на 12,8% (із $1227/м2 до $1308/м2).

Раніше ми повідомляли, що наступного року у Києві прогнозують стрімке підвищення вартості оренди житла. Його можна чекати вже навесні 2022 року.

Нагадаємо, разом з експертом ми розбиралися, що входить до прибудинкової території, які права на неї мають власники будинку та хто має за неї платити.

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