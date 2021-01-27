В Україні запускають іпотеку під 7%: як це буде працювати

Окремої держпрограми не буде, ставки за кредитами збираються компенсувати

В Україні схвалили державну програму про видачу іпотечних кредитів під 7%. Основні умови такі:

Фонд розвитку підприємництва буде компенсувати нинішні ставки до рівня 7% в межах розширеної програми "Доступні кредити 5-7-9%" .

. Компенсацію відсотків нададуть позичальникам, що вже отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися компенсацією зможуть і ті, хто хоче купити квартиру, і ті, хто збирається побудувати будинок самостійно.

Іпотеку під низькі відсотки будуть видавати на житло, побудоване не раніше 2015 року.

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Постанову про іпотеку під 7% схвалив Кабінет міністрів, повідомляє пресслужба Офісу президента України. Постанова уряду ще буде доопрацьована в Мінфіні протягом двох днів і подана на підпис прем'єр-міністру в п'ятницю, 29 січня.

Раніше українські банки почали видавати іпотеку під 10%. Також заради здешевлення кредитів створили ПАТ "Українська фінансова житлова компанія". Компанія, зокрема, потрібна для залучення банків до програми доступної іпотеки.

Очолив ПАТ екс- заступник міністра фінансів Василь Шкурак. Він пояснив, що уряд планує за допомогою акціонерного товариства видавати банкам позики під 5% для "доступної іпотеки". Тобто, маржа банкірів складе 2%. При цьому гроші візьмуть не безпосередньо з держбюджету, а запрацюють і позичать банкам під низьку ставку.

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Очікується, що така іпотека буде доступною більшій кількості українців, в тому числі молодим сім'ям.

Нагадаємо, новини "Сьогодні" також розбиралися, хто може розраховувати на доступні кредити в Україні, і яким банкіри бачать ідеального позичальника:

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