Русский
$ 28,15
34,19
  1. Економічні новини
  2. Новини нерухомості

В Україні запускають іпотеку під 7%: як це буде працювати

27 січня, 16:52

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Окремої держпрограми не буде, ставки за кредитами збираються компенсувати

В Україні схвалили державну програму про видачу іпотечних кредитів під 7%. Основні умови такі:

  • Фонд розвитку підприємництва буде компенсувати нинішні ставки до рівня 7% в межах розширеної програми "Доступні кредити 5-7-9%".
  • Компенсацію відсотків нададуть позичальникам, що вже отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.
  • Скористатися компенсацією зможуть і ті, хто хоче купити квартиру, і ті, хто збирається побудувати будинок самостійно.
  • Іпотеку під низькі відсотки будуть видавати на житло, побудоване не раніше 2015 року.
Реклама

Постанову про іпотеку під 7% схвалив Кабінет міністрів, повідомляє пресслужба Офісу президента України. Постанова уряду ще буде доопрацьована в Мінфіні протягом двох днів і подана на підпис прем'єр-міністру в п'ятницю, 29 січня.

Раніше українські банки почали видавати іпотеку під 10%. Також заради здешевлення кредитів створили ПАТ "Українська фінансова житлова компанія". Компанія, зокрема, потрібна для залучення банків до програми доступної іпотеки.

Очолив ПАТ екс- заступник міністра фінансів Василь Шкурак. Він пояснив, що уряд планує за допомогою акціонерного товариства видавати банкам позики під 5% для "доступної іпотеки". Тобто, маржа банкірів складе 2%. При цьому гроші візьмуть не безпосередньо з держбюджету, а запрацюють і позичать банкам під низьку ставку.

В тренді
Податковий ліміт на посилки з-за кордону знову змінять: за що заплатимо

Читайте також: В Україні пожвавилася іпотека: банки вийшли на рекорд за два роки

Реклама

Очікується, що така іпотека буде доступною більшій кількості українців, в тому числі молодим сім'ям.

Нагадаємо, новини "Сьогодні" також розбиралися, хто може розраховувати на доступні кредити в Україні, і яким банкіри бачать ідеального позичальника:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

нерухомість житло іпотека банки кредити кредитування проценти

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Українців виселяють з квартир за борги: хто винен і що робити
Українців виселяють з квартир за борги: хто винен і що робитиНерухомість
Податки зросли. Що змінилося у 2021 році та які ще нововведення на підході
Податки зросли. Що змінилося у 2021 році та які ще нововведення на підходіЕкономіка
Криза не перешкода: українці активно купують квартири. Чому і за які гроші?
Криза не перешкода: українці активно купують квартири. Чому і за які гроші?Нерухомість
ТОП-7 трендів вибору житла у 2021 році
ТОП-7 трендів вибору житла у 2021 роціНерухомість
В Україні запускають іпотеку під 7%: як це буде працювати
В Україні запускають іпотеку під 7%: як це буде працюватиНерухомість

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти