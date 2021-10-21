В Україні різко подешевшало житло: скільки тепер коштують квартири на "вторинці"

Зменшилася вартість як однокімнатних квартир, так і чотирикімнатних, кажуть експерти

Розповідаємо, яке житло в Україні подешевшало / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за вересень середня вартість житла на вторинному ринку знизилася на 3,1% – з 929 доларів за м2 (понад 24 тис. грн) до 901 доларів за м2 (понад 23 тис. грн).

Про це свідчать результати дослідження вторинного ринку нерухомості України, проведеного Асоціацією фахівців з нерухомості (ріелторів) України спільно з геоінформаційним порталом "Увекон".

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Що було з цінами на квартири в вересні

на 1-кімнатні – знизилися на 0,6% (з 957 доларів/м2 до 951 доларів/м2);

на 2-кімнатні – на 2% (з 886 доларів/м2 до 860 доларів/м2);

на 3-кімнатні – на 4,6% (з 879 доларів/м2 до 838 доларів/м2);

на 4-кімнатні – на 7,8% (з 1227 доларів / м2 до 1131 доларів/м2).

У вересні середня вартість квартир на вторинному ринку в обласних центрах без урахування Києва збільшилася на 0,8% – з 804 доларів/м2 (в серпні) до 810 доларів/м2 у вересні.

Як виросли ціни на квартири в обласних центрах

на 1-кімнатні – на 1,3% (з 832 доларів/м2 до 843 доларів/м2;

на 2-кімнатні – на 0,8% (з 803 доларів/м2 до 809 доларів/м2;

на 3-кімнатні квартири – на 0,2% (з 773 доларів/м2 до 775 доларів/м2;

на 4-кімнатні – на 1,6% (з 802 доларів/м2 до 814 доларів/м2).

До речі, за останні три місяці вартість приватних будинків в передмісті Києва, Харкова, Одеси, Дніпра і Львова зросла на 3-5%. Найбільше подорожчання спостерігалося в сегменті будинків площею до 150 м2, розташованих на відстані до 20 км від міста.

У період карантину популярністю стали користуватися будь-які будинки недалеко від міста. Читайте, на скільки ціни злетять до кінця року.

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Нагадаємо, що всім, у кого квартири понад 60 квадратних метрів і будинки понад 120 "квадратів", доведеться заплатити податок.