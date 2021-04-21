Квартири та заміські будинки подорожчають: коли та як виростуть ціни

На ринку житлової нерухомості виник відкладений попит, а популярність деяких комерційних приміщень не впала навіть під час локдауну

Квартири в Україні подорожчали за рік карантину, але це ще не кінець. Після завершення місцевих локдаунів ціни на ринку нерухомості можуть підвищитися в середньому ще на 5%. При цьому на ринку квартир очікується таке подорожчання:

на первинному ринку – до 6%;

– до 6%; на вторинному ринку – до 10% (в травні-червні, на однокімнатні квартири в будинках, побудованих після 2000 року).

Реклама

Такий прогноз сайту "Сьогодні" надали аналітики Асоціації ріелторів України. За їхніми підрахунками:

"Попри наявну можливість для укладання угод, очевидним є зростання відкладеного попиту на термін від 2 до 4 тижнів. При цьому цінова ситуація залишається сталою: зростання цін сконцентроване в основному на 1-, 2-кімнатних квартирах у вдалих локаціях", – пояснив президент асоціації Юрій Піта.

Важливою причиною зростання цін на житло, на його думку, може стати і прискорення інфляції в Україні . Піта нагадав, що з початку року інфляція склала 8,5% і перевищила прогнози, закладені в держбюджет.

"Кілька столичних забудовників вже анонсували травневе збільшення вартості м2 щонайменше на 5-10%. Звісно, таку стратегію можна сприймати не лише, як коригування цін на тлі зростання курсу долара, а ще й як спробу викликати штучний ажіотаж аби вже зараз збільшити кількість угод. Проте такі спекуляції, провокування до активізації покупців, не суттєво позначаються на рівні продажів", – розповів Піта.

Ціни на заміську нерухомість, яка стає все популярнішим серед покупців , Виростуть на 5-10% в залежності від локації і якості будинків і квартир.

"Оренда заміських об'єктів може подорожчати на 5-7%, насамперед через високий попит на таку нерухомість напередодні літнього періоду", – вважає Піта.

У сегменті нежитлової нерухомості в найближчі 1,5-2 місяці цінові коливання можливі в межах 1-2%. Але на фасадні об'єкти в вдалих локаціях зберігатися досить високий попит. Це в основному квартири на перших поверхах, переведені в нежитловий фонд (50-70 м2) або приміщення на перших поверхах новобудов (100-150 м2). На них, відповідно, ціни будуть рости швидше.

Реклама

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" розбиралися, вигідно вкладати в нерухомість в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама