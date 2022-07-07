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В Бучі відновили будівництво житла: скільки коштує квартира від забудовника

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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7 липня, 11:14
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Розповідаємо, що відбувається з ринком нерухомості в Бучі на Київщині та які ціни на житло виставляють забудовники
Ціни на квартири в новобудовах Бучі переважно зросли
Ціни на квартири в новобудовах Бучі переважно зросли / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Під час війни на ринку нерухомості відбулося багато змін. Особливо ринок постраждав у містах, які потерпали і далі потерпають від російської військової агресії. Буча стала однією з них. Після звільнення міста від російських загарбників люди почали повертатися до міста та поступово відновлювати його.

Свою роботу почали і забудовники. У липні вони вже не лише продають квартири, а і відновили будівельні роботи. "Сьогодні" за даними порталу "ЛУН" розповідають про ситуацію з новобудовами у Бучі і ціни на житло в них.

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Житло продається і будується

Згідно з даними порталу, із 20 ЖК діяльність відновили рівно половина забудовників (будівництво і продажі відновили вже 6, лише будівництво – 1, а лише продажі – 3 ЖК).

Щодо цін на квадратні метри ситуація відрізняється у всіх ЖК залежно від кількості кімнат у квартирі та її площі. Вартість однокімнатних квартир у новобудовах Бучі така:

  • в одному з ЖК 1 м кв. коштує 18 500 грн, квартира – від 555 тис. грн (з початку червня вона впала на 500 грн);
  • ще один забудовник пропонує 1 м кв. за 35 600 грн (однокімнатна квартира коштує мінімум 1,25 млн грн, і ціна значно зросла з червня). Така вартість є ще в кількох ЖК;
  • є варіанти і 25 000 грн за 1 м кв. У ЖК з такими цінами вартість квартир з червня також зросла. Є ціни і від 29 000 до 30 000 грн за м кв.;
  • найдорожчий наразі квадратний метр в однокімнатній квартирі коштує 41 550 грн (квартира – від 1,88 млн грн).

Для двокімнатних квартир забудовники виставили такі ціни:

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  • від 18 500 до 20 000 грн за 1 м кв. (квартира коштує від 999 тис. грн);
  • в кількох ЖК є ціни 25 000 – 27 000 грн за 1 м кв. (вартість житла – близько 2 млн грн);
  • також зустрічається вартість у діапазоні 31 000 – 33 000 грн за 1 м кв.;
  • найдорожчі двокімнатні квартири продають за 42 200 грн за 1 м кв.

Лише в кількох ЖК на початку липня ціни впали, наприкінці червня в більшості вони зросли.

Що стосується трикімнатних квартир, то в багатьох ЖК вони продані. Ті, що іще продаються мають ціни від 25 000 грн за 1 м кв. до 48 750 грн. Наприкінці червня ціни на трикімнатні квартири також зросли.

Що робити з нерухомістю в Ірпені та Бучі

Раніше "Сьогодні" експерт розповів, що у нинішній ситуації на житло у таких регіонах взагалі важко знайти покупця.

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"Не буде зараз покупця за хорошу ціну на такі об’єкти. Ці регіони взагалі не будуть зараз розглядатись як ринок, тому що в об’єкті нерухомості враховується не лише його стан, а й інфраструктура, і безпека, і можливість нормального проживання в регіоні", – розповів нам президент АФНУ (Асоціації фахівців з нерухомості) Юрій Піта.

Наразі Ірпінь та Буча перебувають у процесі відбудови і сьогодні не час продавати там свою квартиру, якщо ви хочете зробити це за гідну ціну. І якщо немає якихось термінових потреб у продажу, то не треба цього робити, поки міста відновлюються. Краще почекати, поки ринок повернеться.

Ми також розповідали про те, що станеться з первинним ринком житла до вересня, і як впадуть ціни, і що зараз краще робити з нерухомістю в Україні.

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50,50
50,00
55,00
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51,99
-
57,99
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51,99
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51,00
57,00
36,99
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
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