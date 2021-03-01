Українці скуповують квартири в Польщі: як це відбувається

Наші мігранти не інвестують у житло, а купують його для себе

Поки в Україні запускають програму іпотечного кредитування під 7%, наші співвітчизники активно купують житло за кордоном. У сусідній Польщі українські мігранти вже п'ять років утримують лідерство з придбання квадратних метрів.

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Коронакризовий 2020 рік не став винятком – серед усіх іноземців, які купували житло Польщі, 40% українців. Ми обійшли за цим показником німців, британців і скандинавів. Деякі навіть оформляють відразу по кілька іпотек.

Сім'я Радісюків через 1,5 року життя в Польщі купила дві квартири на сусідніх поверхах – в цілому 150 кв. м. Іпотеку оформили на 30 років під небачені в Україні 4%. Щомісяця доводиться платити стільки ж, скільки за оренду житла. А щоб вистачило на перший внесок, продали житло в Україні.

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Фахівці кажуть, що таких сімей в Польщі стає все більше:

"Люди почали сприймати Польщу не як місце заробітку, звідки надсилають гроші в Україну, а як місце для життя. Де можна створювати сім'ї, переїжджати, заробляти, будувати кар'єру", – розповідає консультантка з нерухомості Євгенія Кубова.

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Зараз Євгенія через соціальні мережі розповідає землякам, як купити нерухомість за кордоном. Запити на консультації посипалися після того, як Кубова розповіла, що разом з чоловіком виплачує дві іпотеки. В одній квартирі вони живуть, другу – здають в оренду. В результаті орендна плата повністю покриває витрати на обидві іпотеки, платити лишається тільки за комуналку.

Таке можливо, якщо врахувати всі нюанси. Іпотека в Польщі доступніша за нашу. Навіть незважаючи на те, що ціни на нерухомість щорічно ростуть. Якщо іноземець має посвідку на проживання і постійний заробіток, він може купити житло. Кредит дають на 30 років під 2-5%. Перший внесок – до 20%. Часто придбати квартиру і платити за неї частинами

дешевше, ніж орендувати.

"Я плачу 130 євро в місяць за іпотеку. Якби я орендувала таку ж саму квартиру тут, це було б мінімум 2500 тис. злотих – 550 євро", – говорить Євгенія.

Якщо купувати житло за готівку, швидше за все доведеться пояснювати, звідки взялися гроші, і доводити, що вони зароблені чесним шляхом.

Українці зазвичай купують житло у великих містах в Польщі і навіть починають селитися ближче один до одного. У Варшаві, наприклад, вже є спальні райони, які облюбували наші мігранти. Більшість українців купують в Польщі житло для себе – на відміну від німців, британців або скандинавів, які тільки вкладають в зарубіжну нерухомість. Але освоївшись в Польщі, українці теж починають потроху інвестувати і будувати.

Звичайно, така ситуація впливає на ціни. За п'ять років житло в Польщі подорожчало на 30%.

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Але експерти не сумніваються, що українці й надалі будуть утримувати лідерство за кількістю куплених квадратів.

Квартирами все більше цікавляться не тільки висококваліфіковані фахівці, а й працівники. В аналітичному центрі працевлаштування GremiPersonal провели дослідження, яке показало, що 55% трудових мігрантів мають намір купити або вже купили житло в Польщі. А ще рік тому таке бажання висловлювали лише 35%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Києві на продаж виставили "квартиру" площею 6 кв. м.

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