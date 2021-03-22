Українці тікають з мегаполісів. Чи подорожчає заміська нерухомість?

Експерти заговорили про сплеск інтересу українців до заміської нерухомості та пов'язали це з пандемією. За їхніми словами, після введення локдауну багато хто задумався про переїзд за межі мегаполісів – подалі від скупчень людей і ближче до природи.
Як з'ясував сайт "Сьогодні", це вже позначається на цінах.
Так, вже у 2021 році приміське житло може відчутно подорожчати – на 15-20%, вважає керівник проекту Park Lake City Олег Перегінець:
"Що стосується цінової динаміки, то в 2021 році приміське житло може подорожчати, в залежності від локації, формату і якості будівництва, на 15-20%".
За його словами, в січні-лютому на первинному ринку передмістя в деяких найбільш затребуваних у покупців об'єктах ціни вже були переглянуті в бік збільшення, але поки що середнє зростання не перевищив 3,5-4%.
Детальніше про житло за містом читайте на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі – Переїжджаємо жити на свіже повітря: що буде з цінами на заміську нерухомість і що розкуповують найшвидше.
Також про ціни на ринку житла дізнавайтеся в сюжеті:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк