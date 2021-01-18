Українців виселяють з квартир за борги: хто винен і що робити

Договір з банком або кредитною організацією на практиці часто виявляється сильнішим за закон

До кінця 2020 року борги українців за мікрокредитів склали 15 млрд гривень, а валютних іпотечних кредитах – 42 млрд. Багатьох боржників позбавляють житла – попри те, що в Україні діє мораторій на виселення з квартир. Більш того, втратити нерухомість можуть навіть ті, хто ніколи в житті не брав кредитів!

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Як це відбувається і що робити постраждалим, розбирався кореспондент "Сьогодні" Максим Урлапов.

У мешканки Маріуполя Ольги Андрійчук забрали квартиру за борги по кредиту в 5 тис. Гривень. Невідомі виламали двері, коли жінка була на роботі. Тепер вона стала фактично бездомного, тимчасово живе з дочками у знайомих.

Все почалося, здавалося б, з дрібниці. Ольга взяла кредити в макрофінансової організації – не вистачало на оплату навчання старшої дочки в університеті. Зайняла всього 5 тис. гривень, але під величезні відсотки – 40% в день. Спочатку платити виходило, але раптово у жінки помер чоловік. Після цього віддавати борг стало неможливо, відсотки і штрафи росли з божевільною швидкістю.

Менше ніж за півроку 5 тис. перетворилися в 120 тис. гривень. А це саме так сума боргу, за яку можна забирати квартиру. Тому єдине житло Ольги виставили на торги і продали. Жінку і двох її дочок – студентку і неповнолітню школярку – зняли з реєстрації без їх відома. Як таке могло статися, Ольга не розуміє.

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Новини "Сьогодні" розповіли про цей випадок представнику Міністерства юстиції. Там відповіли: в ситуації потрібно розбиратися, адже цілком можливо, що житло забрали законно.

"За певних обставин через кредит в 1000 або навіть в 100 можна втратити квартиру. Тому треба буде дуже обережним, підписуючи в ломбардах або фінансових установах кредитні договори", – попереджає директор департаменту нотаріату та держреєстрації Дмитро Кирилюк.

Кредитори спеціально чекають, поки сума позики виросте в кілька разів, кажуть юристи. І часто кредити видаються саме для того, щоб відібрати житло, а не заради заробітку на відсотках.

Правда, квартиру можна втратити, навіть не оформлюючи кредит. На прохідній Мін'юсту ми зустріли чоловіка, який прийшов писати скаргу. Його квартиру теж виставили на торги. Але всі документи і підписи на кредитному договорі – підроблені. В такому випадку юристи радять якнайшвидше звертатися в правоохоронні органи і суд.

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І шанси повернути квартиру – доволі високі. На відміну від ситуації, в який боржник дійсно брав кредит. У Мін'юсті уточнюють: в договорі з банком зазвичай чітко прописано, що якщо людина не повертає гроші, у неї можуть забрати житло.

"Тут не потрібно рішення суду. Це спеціальна процедура, на яку людина погоджується, підписуючи договір", – говорить Кирилюк.

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Але юрист Ростислав Кравець заперечує, що в Україні діє заборона на виселення людей з квартир. Це закон, він має більшу юридичну силу, ніж договір з банком. Але стосується він боржників саме по валютних кредитах.

"Приватний виконавець не має права виставляти квартиру на торги. Є дуже велика судова практика з цього приводу – такі дії приватних виконавців визнаються незаконними. І ці торги теж визнаються незаконними", – говорить Кравець.

Дія мораторію закінчується в квітні 2021 року. Під ризиком виселення – десятки тисяч сімей. Якщо мораторій не продовжать, вони опиняться на вулиці. Поза камерами чиновники зізнаються, що нічим не можуть допомогти людям. Адже українці самі брали кредити в доларах через низькі відсотки, а про ризики і не думали. З іншого боку, якщо виселення стануть масовими, в країні можуть початися заворушення. Не виключено, що зі зброєю та стрільбою – деякі боржники вже почали об'єднуватися в групи, щоб відбивати атаки колекторів.

Нагадаємо, раніше Нацбанк також закликав українців бути обережними з кредитами під 0%. За словами представниці НБУ, реальні ставки за такими кредитами можуть перевищувати 1500% річних:

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