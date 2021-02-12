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Сусіди у шоці: киянин затіяв ремонт і поставив увесь будинок під загрозу руйнування

12 лютого, 10:55

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Чоловік зносить стіни і будує 4 студії з трикімнатної квартири

Жителі київської багатоповерхівки – нажахані та панікують. Вони бояться, що їхній будинок завалиться після того, як сусід зайнявся незаконним переплануванням квартири. З однієї "трьошки" він задумав зробити чотири студії – у кожній туалет, душ, кухня з електроплитою та ліжко. Розмір найбільшого приміщення – 18 кв. м, найменшого – 9 кв. м.

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Кореспонденти "Сьогодні" подивилися, що відбувається в нещасливому будинку:

Сюжет Дар'ї Панченко Відео: Сьогодні

Мешканці будинку пішли розбиратися одразу після того, як почули звук руйнування стін. Але у квартиру їх впустили лише після виклику поліції. У приміщенні виявили не тільки діряві стіни, але і "проєкт" перепланування.

Він передбачає знесення перекриттів і зміну мереж водо- й електропостачання. Це викликало у людей шок:

- "Може, у нього сто квартир, і він може ризикувати. А ми повинні страждати? У мене тільки одна квартира".
- "А якщо впаде плита перекриття?.. Якщо унітаз впаде комусь на голову... Ми цього хочемо?".

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Кореспондентів "Сьогодні" всередину квартири не пустили. Але з власником вдалося трохи поспілкуватися. Він запевняє, що "проєкт" розроблявся разом з архітекторами, і ніякі правила не порушуються.

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко так не вважає:

"Наслідки можуть бути – аж до руйнування будинку", – констатує фахівець.

А мешканка Олена нагадує: будинок і без сусідського креативу знаходиться в передаварійному стані – у зовнішній стіні утворилася тріщина, а на 1-му поверсі постійно прориває труби.

Мешканці будинку вже написали заяви до поліції та архітектурної інспекції, чекають на допомогу.

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Нагадаємо, раніше ми також перевірили, який вигляд має "квартира" площею 6 квадратних метрів, яку продають в Києві.

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Київ ремонт перепланування стіни

Джерело: Сьогодні

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