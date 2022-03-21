Забагато біженців з України? У Польщі виник дефіцит на оренду квартир

Поляки пропонують все менше житла в оренду на тлі високого попиту серед українців

У Польщі виник дефіцит на оренду квартир / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У порівнянні з лютим, на початку березня зросла кількість пошукових запитів на польських сайтах з метою орендувати квартиру на 110%.

Таким є результат дослідження агенції Gremi Personal.

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Українці шукають квартири у Варшаві, Вроцлаві, Кракові та Гданську. Водночас пропозицій оренди стало не так і багато. Хоча частину біженців поляки поселяють у спеціальних центрах або в себе вдома.

У зв’язку зі зростанням попиту, на ринку оренди нерухомості підскочили ціни на 25%. Особливо це помітно у великих містах. Якщо раніше у Варшаві можна було орендувати квартиру з 2 кімнатами за 2,5 тисячі злотих (17 тисяч гривень), то зараз уже за 3 тисячі (21 тисяча гривень).

Громадянам рекомендують їхати у невеликі міста, оскільки там дешевша орендна плата й більше шансів знайти роботу. Чимало підприємств розташовані якраз подалі від великих міст і пропонують вакансії для жінок.

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Евакуація за кордон

З України в Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Австрію курсують евакуаційні потяги "Укрзалізниці". На кожен день є сталий графік руху, поїзди виїжджають зі Львова, Ужгорода

Раніше ми розповідали, скільки коштує орендувати житло в різних містах Польщі. Писали також про ціни на квартири у Чехії.

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