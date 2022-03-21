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Забагато біженців з України? У Польщі виник дефіцит на оренду квартир

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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21 березня, 14:14
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Поляки пропонують все менше житла в оренду на тлі високого попиту серед українців
У Польщі виник дефіцит на оренду квартир
У Польщі виник дефіцит на оренду квартир / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У порівнянні з лютим, на початку березня зросла кількість пошукових запитів на польських сайтах з метою орендувати квартиру на 110%.

Таким є результат дослідження агенції Gremi Personal.

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Українці шукають квартири у Варшаві, Вроцлаві, Кракові та Гданську. Водночас пропозицій оренди стало не так і багато. Хоча частину біженців поляки поселяють у спеціальних центрах або в себе вдома.

У зв’язку зі зростанням попиту, на ринку оренди нерухомості підскочили ціни на 25%. Особливо це помітно у великих містах. Якщо раніше у Варшаві можна було орендувати квартиру з 2 кімнатами за 2,5 тисячі злотих (17 тисяч гривень), то зараз уже за 3 тисячі (21 тисяча гривень).

Громадянам рекомендують їхати у невеликі міста, оскільки там дешевша орендна плата й більше шансів знайти роботу. Чимало підприємств розташовані якраз подалі від великих міст і пропонують вакансії для жінок.

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Раніше ми розповідали, скільки коштує орендувати житло в різних містах Польщі. Писали також про ціни на квартири у Чехії.

Читайте також про те, за скільки продають пальне на заправках Словаччини, Німеччини, Чехії та Польщі.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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