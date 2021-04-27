Скільки українців оформили іпотеку під 7%: перші підсумки держпрограми

Кредити видають вже півтора місяці. Незважаючи на невисокі показники, в Мінфіні вважають, що старт програми кредитування був успішним

За програмою доступної іпотеки під 7% з моменту її запуску 1 березня оформили кредити 155 сімей. Загальна вартість цих позик – 124 млн гривень. Кредити видають через 13 банків.

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За умовами програми, можна придбати житло в будинках, побудованих не раніше, ніж шість років тому. Вартість нерухомості не повинна перевищувати 2,5 мільйона гривень. Кредит надають до 20 років, перший мінімальний внесок – 15%, говориться в сюжеті "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Як раніше підрахували в Міністерстві фінансів, на розгляді знаходиться ще близько 400 заявок.

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"Така кількість укладених між фінустановами й українцями іпотечних угод за півтора "стартових" місяця – досить значна. Враховуючи й те, що іпотека – доволі ризиковий інструмент для банків: треба зважити усі ризики, оцінити позичальника, предмет іпотеки і так далі... Тому вважаємо старт проєкту успішним", – зазначив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

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Нагадаємо, також Верховна Рада України дала і старт запуску фінансового лізингу житла під 5% річних. Пріоритетними групами для участі в програмі лізингу стануть не всі. В першу чергу програма запускається для таких категорій:

військові;

вчителя;

медики;

поліцейські;

внутрішньо переміщені особи;

соціально незахищені верстви населення.

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