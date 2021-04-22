Скандальне будівництво під Києвом. Російський мільярдер вирішив заробити на котеджах в Козині

На березі Дніпра в 30 км від Києва – в Козині – ТОВ "Лотос" і девелоперська компанія DeVision запланували будівництво котеджного містечка Marina Club. Організатори спочатку обіцяли скромний райський куточок біля річки, всього на 13 ділянок. Але виявилося, що під Києвом планують звести цілий "козинський Шанхай" – Zaspa City. Проєктанти вирішили розширити план, не повідомивши про це громадськості, пише "Znaj.ua". Але і це ще не все – власником "Лотоса" і DeVision є російський мільярдер Дмитро Буряк. Це москвич, що сколотив статки на мережевому маркетингу – продажах БАДів.

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В історії забудовників теж не все чисто – "Лотос" і DeVision замахувались на будівництво люксового готелю Riverside Plaza в центрі Києва і котеджного містечка ZaSpaGolf в Конча-Заспі. Зараз обидва ці будівництва заморожені.

Якщо проаналізувати всі факти, "Лотос" претендує на роль реінкарнації легендарної шахрайської структури "Еліта-Центр". А Дмитро Буряк нагадує нового Анатолія Войцеховського, який втік, залишивши без грошей і житла 15 тисяч людей.

Чия земля?

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Територія в Козині, яку обрали для будівництва котеджного містечка Marina Club, належить до прибережної зони. А значить, захищена законом – може перебувати тільки в комунальній і державній власності. І, до речі, перебуває. Власником землі виявився державний Ощадбанк (номера ділянок 3223155400:03:043:0042; 3223155400:03:043:0041; 3223155400:03:043: 0256 в Публічній кадастровій карті). Але звинувачувати "Ощад" у прагненні нелегально заробити – передчасно. Банк може просто не знати, що російські бізнесмени розгорнули будівництво на його ділянках.

Причина проста: землі в районі Козина вже давно є предметом судових розглядів. У деяких особливо привабливих ділянок – по кілька власників, які навіть не знают один про одного.

Про це забудовник вважає за краще не згадувати. Тобто разом з елітною нерухомістю власники житла в Marina Club отримають судові позови. І з тієї ж причини будівництво ризикує ніколи не закінчитися – суд може в будь-який момент заморозити роботи, як на попередніх об'єктах Буряка.

Перші позови вже в роботі – "Центр Стратегічних і Оборонних Досліджень" подав до суду на ТОВ "Лотос" за самовільне захоплення водоохоронних територій, на яких розташовується дві ділянки в центрі котеджного містечка. І це тільки початок розслідувань стосовно земельного рейдерства. На травень 2021 року призначено засідання в київському Господарському суді, де відповідачем теж виступає "Лотос".

Є й інші проблеми з будівництвом:

"Лотос" не отримав дозволу на будівництво від містобудівного відділу архітектури Обухівської РДА Київської області. А Верховний суд не задовольнив поданий слідом за відмовою позов.

Кілька ділянок на масиві мають статус земель сільськогосподарського призначення: 3223155400:03:005:0010; 3223155400:03:005:0013; 3223155400:03:005:0014; 223155400:03:005:0015; 3223155400:03:004:0110; 3223155400:03:004:0109. Відповідно до Земельного кодексу, на таких землях категорично забороняється будівництво.

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Буряк вже ховається?

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Журналісти побували на місці майбутнього будівництва. Саме в Козині, недалеко від Marina Club, оселиться і сам Дмитро Буряк. Принаймні, так стверджують генеральний директор DeVision Геннадій Жуков і операційний директор Олег Пономарьов.

Поки що на ділянці, де нібито буде жити Буряк, практично порожньо. По периметру збудовано високий паркан, а на ньому – колючий дріт і вишки з охоронцями. Не виключено, що з озброєними. Територія більше схожа на в'язницю, ніж на будівельний майданчик. І не дуже зрозуміло, від чого саме захищається власник ділянки – від злодіїв або від можливих акцій протесту ошуканих вкладників.

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Ще один цікавий факт. На карті забудовника ця ділянку позначена як продана. З огляду на всі труднощі з правами на землю, не виключено, що його реальні власники не мають ніякого відношення до Дмитра Буряку.

Шансів на те, що Marina Club і Zaspa City дотягнуть до введення в експлуатацію, очевидно, не багато. Але реклама цих проектів продовжує виходити. Потенційним інвесторам обіцяють комфортні будинки, які демонструють на стильних дизайнерських 3D-моделях.

Продажі ділянок, незважаючи на всі дивацтва і проблеми, не припиняються. Якщо ситуація продовжить розвиватися за сценарієм "Еліта-Центру", на цьому проекти і завершаться. Ніщо не завадить організаторам втекти до того, як почнуться реальні роботи, і тоді єдиним варіантом для інвесторів стануть звернення до прокуратури і суду.

До речі, нещодавно в Раді придумали новий метод боротьби із забудовниками-аферистами. Ось тільки тих, кого вже обдурили шахраї, він не врятує.

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