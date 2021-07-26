Здати і втратити квартиру. Аферисти освоїли нові шахрайські схеми

Збитки на сотні тисяч гривень за добу і капітальний ремонт після квартиронаймача: як убезпечити себе орендодавцю

Здавати квартири в оренду радять тільки з договором / Фото: Сьогодні

Стати жертвою шахраїв можуть не тільки квартиранти, що страждають від високих цін, – часто до пасток аферистів потрапляють і самі орендодавці. Наприклад, вони можуть здати квартиру з якісним ремонтом, а через кілька місяців отримати декорації з постапокаліптичного фільму "Я легенда". Або укласти договір про здачу свого житла, а через пару тижнів дізнатися про нових власників.

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Журналісти "Сьогодні" з'ясували, якими новими схемами користуються аферисти і як вберегти себе від таких наслідків.

Продаж чужої квартири

Шахрайські випадки з продажем орендованої квартири – часта схема. Аферисти знімають квартиру, підробляють документи і продають власність орендодавця за "приємною" ціною.

"Досить було при укладенні договору оренди просто сфотографувати

правовстановлюючі документи. І сфотографувати сам паспорт, паперовий паспорт

власника. Самі ж орендарі-шахраї використовували теж підроблені паспорти. Вони повністю виготовляли правовстановлюючі документи один в один. Орудувала ціла банда зловмисників, яких поки не спіймали ", – говорить голова ГО "Афера Стоп" Анатолій Остапенко.

За його інформацією, організатори такої схеми використовували підставних осіб з різних міст, в тому числі з тимчасово окупованих територій. Шахраї вибирали конкретні квартири, які не були в реєстрі і де не були прописані малолітні діти. Ще одна особливість – у власників був тільки паперовий паспорт.

Розруха замість ремонту

Серед найпоширеніших побоювань орендодавців – не розглянути несумлінного квартиранта. Представляючи себе власнику житла, потенційний квартиронаймач описує себе як охайного, акуратного і відповідальну людину. А в реальності після такого "ідеального" кандидата нерухомість може зажадати капітального ремонту.

"Люди не полінувалися – взяли перфоратор. І роздовбали мені стелю та підлогу. За останній місяць мені природно ніхто не заплатив: ні комуналку, ні оренду, нічого", – нарікає власниця квартири в Києві Вікторія Бей.

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Сюжет Євгенії Коваленко

Заїжджають квартиранти зазвичай в чисту квартиру. Це одна з головних умов оренди нерухомості. Але нерідко такі клієнти перетворюють житло в смітник.

"Стеля була кольору венге. Це не просто щось горіло, а горіло не раз. Ванна була така, що туди було огидно встати навіть у взутті", – розповідає орендодавиця Майя Солодухина.

Крадіжка меблів і техніки

Квартиранти на цьому не зупиняються і йдуть далі – за кілька годин після укладання договору вони виносять і продають всю дорогу техніку і меблі.

"Виносять всю техніку: пральні машини, телевізори. І меблі виносять на протязі там пару годин", – говорить експерт ринку нерухомості Сергій Костецький.

Навіть за одну добу можна принести шкоду на кілька сотень тисяч гривень. Клієнтами можуть виявитися студенти, які зняли квартиру на для вечірки. Зазвичай після таких коротких, але гучних святкувань господареві доводиться робити капітальний ремонт.

І не завжди клієнти відшкодовують збиток, а поліція не завжди може виявити хуліганів. Тоді орендодавці беруть справу в свої руки. Після одного такого випадку в Миколаєві власниця нерухомості сама знайшла в соцмережах злісних порушників і влаштувала віртуальний народний суд.

"Відразу ж сарафанне радіо, знайшли всю його родовід. Його присоромили дуже і він передзвонив сам. Тут же відшкодував всі збитки і для мене це важливо. Тому, що так не можна. Маленька безкарність породжує велику безкарність", – ділиться своєю перемогою власниця готельного бізнесу Анастасія Погосова.

Як захиститися

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Юрій Піта радить прописувати такі пункти в договорі оренди, щоб орендодавець міг захистити себе від подібних випадків:

перелік майна, що передається разом з квартирою;

порядок сплати орендних платежів;

свідомо повинна бути отримана для компенсації гарантійна сума;

повинні бути прописані обмеження: не реєструвати інших осіб, не передавати в суборенду, не робити ремонт без згоди власника.

Однак більшість орендодавців працюють в тіні. Легальність такого бізнесу забирає майже 20% в державну скарбничку. І така безпечність може коштувати власнику квартири втрати житла.

У разі подобової оренди житла ризиків набагато більше, оскільки потік клієнтів набагато вище. Піта пояснює, що в такому випадку договори не укладаються. Єдиний захистити себе – в обов'язковому порядку взяти дані паспорта, в тому числі і реєстрацію.

З довгостроковою орендою – теж не все так просто. Можна застрахувати майно, але для початку необхідно скласти офіційний договір оренди.

Крім того, в соцмережах поширені списки так званих "чорних орендарів" і квартирних аферистів. Крім того, власні бази даних є і у агентств нерухомості. Експерти настійно радять, перед здачею або купівлею-продажем квартири максимально перевірити людей, з якими намічається оборудка.

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Нагадаємо, в Україна шахраї придумали нову схему для обману людей за допомогою відправки товару післяплатою через "Нову пошту". Так, дівчина замовила в одному з Telegram-каналів Apple IPhone 12 pro max, а коли прийшла до відділення "Нової пошти", знайшла цеглину.

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