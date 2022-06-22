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Найдешевша квартира в Україні – скільки коштує та який має вигляд (фото)

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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22 червня, 15:37
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Показуємо найдешевший варіант нерухомості на вторинному ринку України
Показуємо, де й за скільки продають одну з найдешевших квартир на вторинному ринку
Показуємо, де й за скільки продають одну з найдешевших квартир на вторинному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для багатьох українців зараз є актуальним питання купівлі житла. Квартири в новобудовах досить дорогі: чим сучасніший ремонт та планування – тим дорожча нерухомість.

Редакція "Сьогодні" промоніторила вторинний ринок та пропонує дізнатися, де й за скільки збувають квартиру за найнижчою ціною і що входить в суму.

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На сайті з оголошеннями реалізують однокімнатну квартиру, так звану малосімейку, в центрі Кременчука Полтавської області. Житло розташоване в п’ятиповерховому будинку, на четвертому поверсі.

Продаж однокімнатної квартири
Продаж однокімнатної квартири / Фото: скріншот

Загальна площа житлового приміщення становить 16 кв. метрів, а також є кухня на 20 квадратів. Будівлю звели у 1980-х роках, стіни цегляні, клас економ.

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Продаж однокімнатної квартири
Продаж однокімнатної квартири / Фото: скріншот

Ремонту в квартирі не робили, але для невибагливого власника стан для проживання задовільний. Є роздільний санвузол, душова кабіна, меблі, газова плита.

Продаж однокімнатної квартири
Продаж однокімнатної квартири / Фото: скріншот

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Неподалік від будинку розташована зупинка громадського транспорту, ринок, магазини, пляж і парк. Власниця нерухомості встановила ціну на квартиру в розмірі 4500 доларів (133,4 тис. грн).

Продаж однокімнатної квартири
Продаж однокімнатної квартири / Фото: скріншот

Ціни на квартири в новобудовах

У квітні-травні в Україні поступово відновили будівництво в усіх областях, віддалених від зон ведення бойових дій. Згідно з дослідженням ресурсу ЛУН, ціни на квартири в новобудовах зросли фактично скрізь та зараз вищі за довоєнні, навіть якщо рахувати у валюті.

У Києві вартість квадратного метра в новобудові зросла на 4,4%, якщо порівнювати з довоєнним періодом – до 1410 дол./кв. м (41,6 тис. грн). На територіях довкола столиці житло подорожчало в середньому на 12,2% – до 765 дол./кв. м (22,5 тис. грн).

Найвище зростання у Хмельницькій (+16%) та Кіровоградській (+18%) областях. Активно будують і відповідно підвищуються ціни на житло в Чернігівській (+13%), Сумській (+13%), Тернопільській (+13%), Рівненській (+12%), Житомирській (+12%) та Волинській (+11%) областях.

Раніше "Сьогодні" писали про те, що станеться з вартістю нерухомості в Україні найближчим часом, і де українці найчастіше купують житло за кордоном.

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