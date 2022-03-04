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СЬОГОДНІ Новини економіки Новини нерухомості

З валізою на Захід! Як змінилася вартість квартир в Україні під час війни

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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4 березня, 11:10
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Розповідаємо, як змінилася вартість квартир під час війни
Скільки коштують квартири під час війни
Скільки коштують квартири під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок нерухомості, як і інші сфери діяльності в Україні зазнає змін на фоні напруженої ситуації в державі. Під час війни багато власників зняли своє житло з продажу та оренди. З огляду на останні події, актуальним питанням залишається саме оренда квартир.

"Сьогодні" розповість вам, як змінився ринок нерухомості за 8 днів війни, та скільки тепер коштує оренда квартири в столиці України та західних областях.

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Ситуація в Києві

З огляду останніх новин ми можемо припустити, що оренда квартир в Києві наразі не настільки актуальна, як це було більше тижня тому. Промоніторивши сайт оголошень, ми можемо із впевненістю сказати — кількість бюджетних квартир значно зменшилася. Тепер агентства все більше пропонують "лакшері" апартаменти з місяцевою вартістю від 1000 доларів.

Як приклад, за даними OLX, можемо навести квартиру від власника, місяць оренди якої вартує 1400 дол. Має вона дві кімнати та знаходиться біля ст. м. Шулявська.

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

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"Лакшері" апартаменти можна знайти і дещо дешевше. Наприклад, така квартира на Позняках з дорогим авторським ремонтом вартує 18500 грн.

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Орендувати квартиру з хорошим ремонтом можна і на кількох осіб. Наприклад, такі апартаменти в Києві (з можливістю орендувати ще й гараж) вартують 22 тисячі гривень. Квартира містить три кімнати та дві ванні кімнати.

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Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Вартість бюджетного житла фактично не змінилася. Промоніторивши останні оголошення, сміло можна сказати, що й навпаки — дещо здешевшали.Таку однокімнатну квартиру в районі Оболонь можна орендувати трохи більше, ніж за 9 тис. грн.

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Така квартира в Дніпровському районі обійдеться в 7500 грн. Оплату просять за перший та останній місяць.

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Оренда такої хрущовки в Соломʼянському районі вартуватиме 12 тис. грн в місяць. Квартира має дві кімнати та орендується довгостроково.

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Вартість квартир у Львові

"Лакшері" квартир у Львові теж вистачає. Наприклад, такі апартаменти з паркінгом, що охороняється, трьома кімнатами вартують 18 тис. грн. Орендодавці вимагають оплату за перший та останній місяць.

Квартира у Львові
Квартира у Львові / Фото: olx.ua

Така двокімнатна квартира з євроремонтом обійдеться вам в місяць у 8000 грн.

Квартира у Львові
Квартира у Львові / Фото: olx.ua

Знайти можна і дешевше. наприклад, такі апартаменти з однією кімнатою вартуватимуть 7000 грн за місяць.

Квартира у Львові
Квартира у Львові / Фото: olx.ua

Вартість квартир у Луцьку

Вартість квартир у Луцьку обʼєктивно нижча, ніж в інших західних регіонах, де ми, власне, провели моніторинг. Такі апартаменти з євроремонтом обійдуться тим, хто шукає собі житло, у 10 тис. грн. Зауважимо, квартира має дві кімнати.

Квартира в Луцьку
Квартира в Луцьку

Якщо євроремонт для вас не є головним критерієм, то двокімнатну квартиру можна орендувати і за 5 тис. грн.

Квартира в Луцьку
Квартира в Луцьку / Фото: olx.ua

Натомість однокімнатна в новобудові з хорошим ремонтом вартуватиме 7000 грн.

Квартира в Луцьку
Квартира в Луцьку / Фото: olx.ua

Квартира в Рівному

Квартири з євроремонтом у Рівному пропонують орендувати за 11 тис. грн. Наприклад, такі апартаменти складаються з двох кімнат, ванної кімнати, кухні та передпокою. Через напружену ситуацію в країні власник вимагає від жильців всі контакти (паспортні дані, номери телефонів, місце роботи, соцмережі, контакти родичів) та зробити невеликий відеозапис по заселенню.

Квартира в Рівному
Квартира в Рівному / Фото: olx.ua

Наступний приклад пропонує агентство за 6 тис. грн. Квартира, зауважимо, двокімнатна.

Квартира в Рівному
Квартира в Рівному / Фото: olx.ua

Знайти квартиру дешевше цілком реально. Наприклад, апартаменти з такими характеристиками вартуватимуть лишень 3500 грн.

Квартира в Рівному
Квартира в Рівному / Фото: olx.ua

Безоплатна допомога від рієлторів

Івано-Франківське, Волинське, Львівське, Закарпатське, Чернівецьке, Рівненське, Хмельницьке, Тернопільське західноукраїнські регіональні відділення Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) надають безоплатну допомогу у пошуку житла і розселенні всім, хто вимушено виїхав на територію Західних областей.

Про це "Сьогодні" повідомили в Асоціації, а також зазначили, що одеські, запорізькі, харківські, сумські, чернігівські, білоцерківські, херсонські, миколаївські, вінницькі, житомирські, дніпропетровські та київські рієлтори беруть активну участь у виявленні ворожих воєнних колон, "міток" на спорудах, виконують інші важливі завдання, спрямовані на захист Батьківщини.

Важливі закони на ринку нерухомості

В Україні ухвалили закон №7122 "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". Усю нерухомість, гроші, цінні папери, корпоративні права та інше майно Росії держава зможе націоналізувати.

Закон стосується і майна, яке належить росіянам через афілійованих осіб. Жодного відшкодування за вилучення Україна не надаватиме. Відповідне рішення ухвалюватиме Рада нацбезпеки й оборони за указом президента.

Народні депутати підтримали й закон №7124, що стосується відповідальності за мародерство. В умовах війни цей злочин вважатимуть особливо великим та за його вчинення загрожуватиме до 5 років ув’язнення.

Раніше ми розповідали, як зграя мародерів "чистить" квартири, та як вберегти себе від такого свавілля.

Також ми писали, який обʼєкт нерухомості можна придбати, коли в запасі лише 5000 доларів.

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