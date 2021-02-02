Рада ухвалила новий земельний закон: покупець отримає ділянку "причепом" до будинку

Верховна Рада 297 голосами прийняла Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про єдину правову долю земельної ділянки та розташованого на ній об'єкта нерухомості) №0850.

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Документ встановив "автоматичність" переходу прав користування земельною ділянкою при переході права власності на розташовану на ній будівлю чи споруду від землекористувача до нового власника майна.

Закон також зобов'язує набувача права власності на будівлю, що знаходяться на земельній ділянці державної та комунальної власності, оформити права на неї протягом 30 днів, якщо право користування такою ділянкою не оформлено.

Водночас Головне юридичне управління Верховної Ради висловило багато претензій до документа. На думку парламентських юристів, закон не передбачає встановлення будь-якої кореляції між розмірами і вартістю придбаного об'єкта нерухомості та розмірами і вартістю земельної ділянки, на якій він розміщений.

"На практиці це означає можливість заволодіння земельними ділянками, розмір і вартість яких неадекватно великі порівняно з розміщеними на них об'єктами нерухомого майна", – вважають у Головному юруправлінні Ради.

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Крім того, на його думку, в законі не враховано, що земельна ділянка є самостійним об'єктом права власності, і попри це, документ передбачає виникнення прав власності/користування щодо земельної ділянки без вчинення щодо неї окремої угоди.

Нагадаємо, 28 квітня-2020 президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі.

Також нагадаємо, що у вересні-2020 стало відомо про підготовку нового закону про землю, за яким громадам віддадуть ліси і річки.

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