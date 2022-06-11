Лякають дороговизною! Чому ціни на новобудови різко зросли

Незважаючи на війну, в Україні вже активно будують квартири, а собівартість будівництва збільшилася на 20%. Але терміни здачі будівництва забудовники зсувають на три-шість місяців.
Про це розповів Інтерфаксу забудовник Віталій Прохор.
За його словами, ще у травні його компанія не завищувала ціни для клієнтів, які планували купити житло до війни.
"З червня ціни підняли, але зафіксували у гривні", – каже він.
Віталій Прохор зазначив, що українці готові купувати не лише готові квартири у новобудовах.
"50% обирають квартири у будинках, які будуть введені в експлуатацію через два-чотири місяці, а 20% готові інвестувати у проекти, термін здачі в експлуатацію яких заплановано на початок 2023 року", – розповідає забудовник.
Дефіцит житла
2023 року в Україні з'явиться проблема з дефіцитом готового житла, що утворюється завдяки кільком факторам.
Так вважає співзасновник та керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов.
Серед основних факторів експерт назвав:
- зупинку багатьох будівництв;
- велика кількість знищених будинків;
- міграційні процеси;
- зростання вартості будівельних матеріалів;
- дефіцит робочої сили в.
"Сьогодні" раніше писали, в яких країнах українці почали купувати житло найчастіше, та розповідали, де вигідно купити квартиру.