Лякають дороговизною! Чому ціни на новобудови різко зросли

Розповідаємо, що відбувається на ринку будівництва житла в Україні

Українці хочуть купувати не лише готове житло у новобудовах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на війну, в Україні вже активно будують квартири, а собівартість будівництва збільшилася на 20%. Але терміни здачі будівництва забудовники зсувають на три-шість місяців.

Про це розповів Інтерфаксу забудовник Віталій Прохор.

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За його словами, ще у травні його компанія не завищувала ціни для клієнтів, які планували купити житло до війни.

"З червня ціни підняли, але зафіксували у гривні", – каже він.

Віталій Прохор зазначив, що українці готові купувати не лише готові квартири у новобудовах.

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"50% обирають квартири у будинках, які будуть введені в експлуатацію через два-чотири місяці, а 20% готові інвестувати у проекти, термін здачі в експлуатацію яких заплановано на початок 2023 року", – розповідає забудовник.

Дефіцит житла

2023 року в Україні з'явиться проблема з дефіцитом готового житла, що утворюється завдяки кільком факторам.

Так вважає співзасновник та керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов.

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Серед основних факторів експерт назвав:

зупинку багатьох будівництв;

велика кількість знищених будинків;

міграційні процеси;

зростання вартості будівельних матеріалів;

дефіцит робочої сили в.

"Сьогодні" раніше писали, в яких країнах українці почали купувати житло найчастіше, та розповідали, де вигідно купити квартиру.